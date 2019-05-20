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Канада разгромила Данию, Италия с Австрией выявили неудачника, покинувшего элитный дивизион

20.05.2019 23:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Канады без проблем обыграла датчан, а Италия с Австрией выявили неудачника, который расстается с элитным дивизионом на 83-м чемпионате мира по хоккею в Словакии.


Фото: iihf.com

Канада — Дания — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Дюбуа (Маршессо, Стоун, 1.00), 2:0 — Маккэнн (Туррис, 6.06), 3:0 — Маршессо (Северсон, Стоун, 8.23), 4:0 — Райнхарт (Кутюрье, Шабо, 33.53, в большинстве), 5:0 — Райнхарт (Майерс, Чирелли, 44.34).

Броски: 34−24 (17−8, 11−9, 6−7).

Штраф: 8−6.

Уже к середине первого периода канадцы создали задел в три шайбы, после чего уверенно довели матч до победы.

Правда, в начале второго периода «кленовые листья» подарили сопернику надежду, получив три подряд удаления, однако воспользоваться численным преимуществом датчане не сумели.

Перед заключительным туром группового этапа Канада занимает второе место в своем октете «А» и сохраняют шанс на первую строку, датчане уже не сдвинутся с 6-й позиции.

В параллельном матче в Братиславе свой заключительный поединок на групповой стадии проводили Австрия и Италия, выявлявшие неудачника, который покидал элитный дивизион.


Фото: iihf.com

Итальянцы, которые в предыдущих 6 играх забросили всего одну шайбу, в этот вечер сразу трижды поразили ворота австрийцев. А интрига разрешилась только в серии послематчевых буллитов, причем в пользу Италии, которую многие уже успели отправить в дивизион рангом ниже.

Австрия — Италия — 3:4 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 — Бардаро (Тривеллато, 9.59), 1:1 — Ганахль (Унтервегер, 11.25), 2:1 — Раффль (Хофер, Унтервегер, 16.08), 2:2 — Костнер (Микели, 34.35), 2:3 — Роса (Рамозер, 38.57), 3:3 — Раффль (Хофер, 41.45), 3:4 — Макмонагл (решающий послематчевый буллит).

Броски: 41−22 (12−9, 10−5, 13−6, 6−2).

Штраф: 4−6.

По итогам двух периодов Италия сенсационно лидировала, но в начале третьего австрийцы отыгрались и перевели игру в овертайм. В нем Австрия владела большим преимуществом, но итальянцы сумели отбиться.

В буллитной перестрелке со счетом 3:2 успешнее оказались итальянцы, автор решающего броска — игрок норвежского «Фриск-Аскера» Шон Макмонагл.

Таким образом, Австрия рассталась с элитой и составила компанию французам, выбывшим в дивизион рангом ниже четырьмя часами ранее.


Фото: iihf.com

В заключительный день группового этапа, 21 мая, в Кошице пройдут матчи Финляндия — Германия (13.15 по минскому времени), Словакия — Дания (17.15), Канада — США (21.15). В Братиславе сыграют Чехия — Швейцария (13.15), Норвегия — Латвия (17.15), Швеция — Россия (21.15).

По итогам этих матчей определится состав четвертьфинальных пар, хотя все участники плей-офф уже известны: Финляндия, Канада, США и Германия — от группы «А» и Россия, Чехия, Швеция, Швейцария — от группы «В».

Группа «А» базируется в Кошице на «Стил Арене» вместимостью 8340 зрителей. Сюда вошли Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция, Великобритания.

Группу «В» принимает Зимний стадион Ондрея Непелы в Братиславе с трибунами на 10 055 зрителей. Здесь сыграют Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия, Италия.

На предварительной стадии 16 команд разделены на две группы, в которых пройдут круговые турниры. По их итогам по четыре лучшие команды каждой группы по системе плей-офф сразятся за медали. Сборные, занявшие последние места в группах, утратили прописку в элитном дивизионе (это Франция и Австрия).

Чемпионат мира в Словакии продлится до 26 мая. В этот день в Братиславе будут разыграны бронзовые и золотые медали. Четвертьфинальная стадия намечена на 23 мая, полуфинальная — на 25 мая.

 
 
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Сборная Канады без проблем обыграла датчан, а Италия с Австрией выявили неудачника, который расстается с элитным дивизионом на 83-м чемпионате мира по хоккею,...
 
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