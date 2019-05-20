Не прошло и 25 лет! Беларусь делает ставку на многовекторность и транспарентность

Как отмечается в новом выпуске «Минского барометра», Польша стремится стать ключевым союзником США, делает самые серьезные инвестиции в вооруженные силы, добивается размещения американских войск на своей территории. Она по сути стремится к изменению региональной и европейской раскладки сил в области безопасности, как по отношению к России, так и по отношению к западноевропейским странам. И в странах Балтии выстраивается инфраструктура для размещения войск НАТО, перевооружаются и наращиваются национальные армии.





Минск , осознавая бессмысленность попыток победить в гонке вооружений, делает ставку на многовекторность и транспарентность, развивая контакты со странами НАТО, прежде всего с Польшей. Посредством повышения транспарентности своей военной активности белорусское руководство пытается уменьшить проблемы, связанные с сохранением союза с Россией во все более милитаризованной ситуации в регионе. Одновременно, пытаясь добиться взаимной транспарентности от стран НАТО, правительство противостоит нынешним проявлениям антагонизма и замкнутости противоборствующих сторон в регионе.





Новой тенденцией, по мнению аналитиков «Минского диалога», стал рост количества мер доверия в отношениях Беларуси и стран НАТО. Например, говоря о приглашении наблюдателей на маневры, начальник управления верификации Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Андрей Царик пояснил, что руководство министерства стремится к взаимному повышению уровня доверия, «особенно со странами, которые находятся неподалеку от Беларуси или с ней граничат. ... для наблюдения за действиями бойцов 120-й бригады были приглашены представители пяти государств, заинтересованных в развитии взаимного приглашения наблюдателей за подобными учениями». Действительно, в марте-апреле Беларусь и НАТО реализовали целый ряд мероприятий, направленных на повышение транспарентности.









Логическим дополнением этого процесса стал состоявшийся 14-17 апреля визит в Беларусь делегации штаб-квартиры НАТО и ежегодное совещание между представителями белорусских госструктур и НАТО по вопросам участия в Процессе планирования и оценки сил программы НАТО «Партнерство ради мира».

Кроме того, 4-6 марта в Варшаве прошли консультации Минобороны Беларуси и Польши, а 28 марта в Варшаве состоялась многосторонняя встреча представителей генштабов Беларуси, Литвы, Польши и Украины, посвященная мерам по укреплению доверия и безопасности в регионе.





Одним словом, складывающиеся обстоятельства заставляют Минск искать компромиссы с НАТО и США, сохраняя важнейшие элементы военного союза с Россией.

По мнению экспе ов «Минского диалога», распад системы контроля вооружений чреват последствиями не только со стороны России или США, но и менее крупных игроков, в т.ч. Украины и Польши. Поэтому Минск будет стремиться ответить на эти региональные последствия распада договорной системы прежде всего за счет развертывания собственных сил сдерживания, продолжив, в частности, разработку ракетного вооружения. По сути действия Беларуси будут аналогичны действиям Украины.





Кроме того, Беларусь будет стремиться выстраивать более нейтральную модель обеспечения своей безопасности, сохраняя при этом важные для Минска и Москвы компоненты военного союза двух стран. Следует также ожидать шагов в направлении преобразования армии в более самодостаточную силовую структуру, соответствующую собственным потребностям белорусского государства, не заинтересованного в участии в конфронтации между блоками.



