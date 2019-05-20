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Почему снять квартиру в Минске стало дороже

20.05.2019 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стоимость аренды квартир в Минске держалась неизменной два с половиной года – с начала 2016-го, когда их снижение прекратилось, по лето 2018-го, рассказали в агентстве недвижимости «Твоя столица».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: belmir.by

В среднем снять «однушку» стандартных качеств в то время можно было за 190-200 USD, «двушку» – за 240-250 USD, а «трешку» – даже за 260 USD. Эти цифры – без учета коммунальных платежей и для квартир, в которых числился зарегистрированным хотя бы один человек, пишет belmir.by
Однако летом 2018-го, в преддверии учебного сезона, цены стали расти. Вначале этому не придавали особого значения, так как всегда есть собственники, которые в это время пытаются сыграть на повышение. Но приход зимы не вернул цены назад, а лишь укрепил их позиции.

– Сейчас стоимость аренды квартир к такому же времени 2018-го выросла на 5-10 процентов. Больше всего это коснулось «однушек» – за счет высокой востребованности. А меньше всего – «трешек», для них до сих пор нужен особый арендатор, – говорит начальник отдела аренды жилья Маргарита Почицкая.

Почему стоимость аренды выросла и продолжает ли она расти сейчас? По мнению специалиста, причина – в уменьшении количества квартир стандартных потребительских качеств или так называемого эконом-сегмента.

В последние годы заметно меньше стало выставляться для аренды новых квартир. Особенно это видно в сравнении, например, с 2012-2013 годами, когда на рынок в большом количестве выходили квартиры в новостройках микрорайона Каменная горка.

Сейчас новые квартиры тоже появляются, но совсем в другом количестве. Например, из «Новой Боровой». Но там общий уровень качества совсем другой – как правило, такие квартиры сдаются уже готовыми к проживанию, с мебелью и техникой. Поэтому и стоимость соответствующая.

Уменьшает эконом-сегмент и то, что собственники квартир вблизи метро считают, что местоположение решает все, и на основании этого устанавливают высокую цену. При этом ремонта как такового может и не быть.

Либо обратная ситуация – хозяева делают дорогой ремонт, в надежде, что смогут «отбить» его высокой стоимостью. Теоретически это возможно, но тогда квартира должна находится в молодом современном доме, с такими атрибутами современности, как огороженная территория, видеонаблюдение и так далее.

Повлияют ли на стоимость аренды жилья приближающиеся Европейские игры? К этому предположению Маргарита Почицкая относится скептически. Хотя и признает, что некоторые собственники действительно рассматривают предстоящее событие в качестве основания для поднятия цен.


Источник: Твоя столица
– Есть доказанное жизнью правило: даже если найдется арендатор, которого устроит явно завышенная стоимость, не стоит радоваться. В большинстве случаев такие арендаторы съезжают, как только найдут вариант с адекватной ценой. И поэтому относятся к квартире как к вынужденному перевалочному пункту, – поясняет она.

До конца года еще большего увеличения стоимости аренды, по мнению специалиста, ожидать не стоит. Впрочем, как и ее снижения.


Что касается Европейских игр, то расторгать существующие договоры аренды ради болельщиков и туристов собеседница не советует – велик риск потерять то, что уже есть. Но если квартира в настоящее время без арендаторов – то почему бы и не попробовать.

И начинать поиск арендаторов можно уже сейчас, поскольку, по данным «Твоей столицы», заявки на поиск квартиры в аренду от желающих посетить Европейские игры уже поступают.


 
Теги: Минск
 
 
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Стоимость аренды квартир в Минске держалась неизменной два с половиной года – с начала 2016-го, когда их снижение прекратилось, по лето 2018-го, рассказали в агентстве...
 
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