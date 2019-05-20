По обувке встречают: Журналистку отказались пускать на Каннский фестиваль из-за обуви

Охранники задержали журналистку на входе, поскольку вместо высоких каблуков на ней были туфли на плоской подошве. «Прошлой ночью идиоты-охранники остановили меня перед красной ковровой дорожкой в Каннах и сказали, что я не могу пойти на премьеру из-за того, что на мне туфли без каблуков. Я припугнула их тем, что опубликую это видео на сайте Variety. Тогда меня впустили», — пожаловалась Эллер в соцсети и приложила к посту видео происходящего.



