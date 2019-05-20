ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вводить единую валюту в ЕАЭС нет необходимости

20.05.2019 21:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вопрос введения единой валюты в ЕАЭС не обсуждается, для этого нет никакой необходимости. Об этом, как сообщает interfax.by, заявила член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая.


Иллюстративное фото

«Мы не видим сейчас у нас в Евразийском экономическом союзе никакой необходимости введения единой валюты. Нам сейчас это абсолютно не принесет никаких экономических преимуществ», — сказала Татьяна Валовая на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос о возможности введения единой валюты в союзе.

По ее словам, эта тема обсуждается больше на уровне журналистов.

«Я понимаю, почему обсуждают — потому что нас сравнивают и мы сами себя сравниваем с Европейским союзом, и всем кажется, что за экономическим союзом должен пойти некий валютный союз. Нам надо изучать, бесспорно, европейский опыт, и, в том числе, учиться на его ошибках и понимать, где мы отличаемся друг от друга», — подчеркнула член коллегии ЕЭК.

Вместе с тем, ЕАЭС, по ее словам, следует усиливать взаимодействие в валютно-финансовой и макроэкономической сферах.

«Когда мы говорим о валюте, о денежных расчетах, проблема номер один — это расширение использования национальных валют. Кстати, мы на этой неделе одобрили на заседании комиссии доклад об использовании национальных валют. Это — итог нашей работы за последние годы, где мы проанализировали, что у нас происходит в сфере использования национальных валют, какие есть позитивные подвижки, какие есть препятствия, и дали рекомендации, как нам двигаться дальше», — отметила Валовая.

По ее словам, в отношении России и Казахстана, России и Беларуси в значительной степени используются уже сейчас национальные валюты.

«А вот в отношении, например, Казахстана и Киргизии или Казахстана и Армении в основном используется доллар. А мы можем использовать свои национальные валюты. Это снимает и многие валютные риски, и так далее. Но это требует макроэкономической стабильности и создания других макроэкономических условий. Это очень важная тема», — пояснила министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

С другой стороны, вполне возможно введение так называемых расчетных единиц, добавила она.

«Не надо путать это с единой валютой. Мы сейчас, допустим, считаем свою взаимную торговлю в долларах. У нас была ситуация в 2015 году, когда у нас резко обвалилась взаимная торговля. Но когда я докладывала этот вопрос руководителям наших правительств, я сказала, что, если мы пересчитаем нашу взаимную торговлю в неизмененном курсе валют по состоянию на 2010 год, она не обвалится, она увеличится, потому что она росла физически. (…) Поэтому тема использования расчетных единиц именно в статистических целях периодически возникает, но пока мы еще не знаем, насколько это даст нам какие-то позитивные экономические результаты. Но со статистической точки зрения, возможно и на экспертном уровне такие темы выдвигать. Но это совершенно другая тема, она не имеет никакого отношения к ввведеию единой валюты — темы, которую мы не обсуждаем», — резюмировала Валовая.


 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопрос введения единой валюты в ЕАЭС не обсуждается, для этого нет никакой необходимости. Об этом, как сообщает interfax.by, заявила член коллегии по интеграции и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Нижегородской области пройдут переговоры военных представителей стран-участниц ОДКБ в рамках подготовки к совместным учениям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика