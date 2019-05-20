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У белорусских аграриев есть все возможности для увеличения поставок в Липецкую область мясо-молочной продукции – Семашко

20.05.2019 22:44 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Белорусские аграрии могут увеличить поставки в Липецкий регион мясо0молочной и иной продукции, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко с исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области Игорем Артамоновым.

"У белорусских аграриев есть также все возможности для увеличения поставок в регион мясо-молочной продукции, семян картофеля, организации взаимодействия в племенном животноводстве, селекции зерновых, обмене технологиями переработки сельхозпродукции", — сказал Семашко, слова которого приводит пресс-служба посольства.

На встрече были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в промышленной и строительной сферах, аграрном и жилищно-коммунальных секторах.

"Основой нашего взаимодействия было и остается сотрудничество в сфере промышленности: поставки белорусской грузовой, сельскохозяйственной и пассажирской техники, холодильников, электро- и газовых плит, строительных материалов", — отметил Семашко.

Среди приоритетных направлений развития сотрудничества посол назвал сферу строительства. "Белорусские строители готовы вывести на принципиально новый уровень кооперационное сотрудничество в области жилищного и социального строительства с использованием опыта работы белорусских организаций в Калужской, Курской и Смоленской областях. К примеру, принять участие в возведении "Белорусского квартала" в Липецке, объектов социально-культурного назначения в области, строительстве дорог и дорожной инфраструктуры во всем регионе, в том числе — в реализации российского национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", — подчеркнул Семашко.

 
 
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Белорусские аграрии могут увеличить поставки в Липецкий регион мясо0молочной и иной продукции, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко с исполняющим...
 
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