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В Instagram зафиксировали попытку сети аккаунтов осквернить образ Трампа

20.05.2019 22:20 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Instagram выясняют происхождение почти двух сотен связанных между собой аккаунтов, в которых систематически публиковались записи, критикующие президента США Дональда Трампа, пишет газета The Hill.

По ее данным, о координированной кампании против Трампа в Instagram сообщила итальянская аналитическая группа Ghost Data. Именно она обнаружила сеть из 350 аккаунтов, где появлялись грубые записи о президенте США, среди которых 19 аккаунтов были наиболее активны.

"Большое количество контента, которым делились эти пользователи, идентично. Иногда картинки незначительно менялись по размеру, цвету, фильтрам, на них частично отсутствовал или присутствовал текст", - сообщают аналитики.

"Многие похожие записи публиковались с разницей в несколько минут, а некоторые - с разницей в несколько недель", - отмечают они.

В Instagram уже заявили, что занимаются расследованием происхождения этих аккаунтов, а те из них, которые нарушили правила соцсети, уже удалены.

Сеть из 350 аккаунтов с 2016 года опубликовала свыше 121 тыс. записей. За последние два месяца все подозрительные записи вызвали реакцию у 3,9 млн пользователей, а за все время существования каждого из них в совокупности - более 35,2 млн. За первые 10 дней мая записи в этих 19 аккаунтах собрали почти 70 тыс. комментариев и "лайков" пользователей Instagram.

Аналитики отметили, что не обнаружили никаких фактов, которые могли бы указывать на российское происхождение этой сети.

 
 
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В Instagram выясняют происхождение почти двух сотен связанных между собой аккаунтов, в которых систематически публиковались записи, критикующие президента США...
 
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