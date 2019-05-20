Предприниматели ожидают большего: на действующий бизнес Декрет №7 существенно не повлиял

Источник материала: Ежедневник





По мнению экспертов, действующий бизнес ожидал от законодателя большего. Многие проблемы предпринимателей до сих пор остаются нерешенными.

«Несмотря на то, что не так давно были приняты такие знаковые документы, как Декрет №7 и Стратегия развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года, стоит признать, что они не смогли кардинально изменить ситуацию касательно ведения бизнеса в стране», – заметила на XXV съезде Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского директор союза Жанна Тарасевич.

По ее словам, большинство изменений, к сожалению, «направлены на текущий ремонт фасада, а не на модернизацию и строительство нового».

Подтверждает это и опрос предпринимателей. Так, на вопрос: как повлияло на деятельность вашего предприятия принятие Декрета № 7, большинство респондентов (76,5%) ответило, что нейтрально. И лишь 23,5% указали на положительное влияние документа, заметила эксперт.

По словам Жанны Тарасевич, реализация заложенных в декрете № 7принципов взаимодействия бизнеса и власти, включая презумпцию добросовестности субъектов хозяйствования, минимизацию вмешательства госорганов в экономическую деятельность, уведомительный принцип начала предпринимательской деятельности, конечно, привели к появлению и новых субъектов хозяйствования и новых рабочих мест.

При этом до сих пор многие вопросы действующего бизнеса остаются нерешенными.

Уменьшить налоговую нагрузку

Глава бизнес-объединения обратила внимание на то, что налоговая нагрузка на предпринимателей все еще остается высокой.

«Высокий уровень налогов подавляет хозяйственную деятельность, и бизнес вынужден прибегать к разнообразным способам сокрытия доходов. Порой для многих предпринимателей это единственный способ выживания», – признала Тарасевич.

Кроме этого, по ее словам, превышение разумных размеров налогов подрывает стимул предпринимательских структур к расширению и наращиванию производства.

Еще одна проблема – дискриминация субъектов хозяйствования по форме собственности. Правительство все еще не готово идти на какие-то существенные изменения роли государства в экономике.

«Не буду лукавить, действующий бизнес ожидал от законодателя большего. На сегодня наиболее болезненными вопросами для предпринимателей являются не разрешительные процедуры, а устойчивость финансового положения предприятий и прозрачность условий конкуренции», – обратила внимание руководитель бизнес-союза.

«Пока будут отсутствовать конкурентная деловая среда, пока ведомственные интересы будут выше общеэкономических, пока госорганы будут делить бизнес на свой и частный, до тех пор построить устойчивую экономику будет невозможно», – считает Жанна Тарасевич.

Социальный диалог в Беларуси – это профанация

Затронула глава БСПН и тему трудовых отношений и социального диалога.

«Три стороны социального диалога: правительство, объединения нанимателей и профсоюзов пока не готовы на равных вести диалог», – отметила она.

Эксперт добавила, что государство сегодня является полноценным игроком и судьей, профсоюзы, которым даны большие полномочия, являются основными контролерами и требователями, а наниматель всем обязан и несет огромную ответственность за все.

«У нас, к примеру, тарифные соглашения заключаются без участия нанимателей. В республике заключено 41 тарифное соглашение, и только пять из них заключалось с участием объединения нанимателей. То есть трехстороннего диалога нет», – подчеркнула Жанна Тарасевич.

«В основном соглашения у нас двухсторонние, между министерствами и профсоюзами», – отметила первый заместитель директора Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского Нина Наумович.

«Почему так происходит? – задается вопросом она. – Во-первых, у нас осталось советское наследие в виде очень огромной массы профсоюзов, которые имеют очень серьезную материальную базу. То есть когда-то были созданы сильные объединения профсоюзов, но не было объединений нанимателей. Не было даже такого понятия как наниматель, поскольку государство было единственным работодателем».

Лидер Белорусского Конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук и вовсе назвал социальный диалог в Беларуси профанацией.

«Если государство доминирует в экономике, если оно является основным, а часто и единственным работодателем, то о каком социальном диалоге можно вести речь. Даже в России государство хочет или не хочет, но берет на себя роль арбитра, а у нас государство – непробиваемая стена», – считает он.