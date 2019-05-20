С 10 июня по 10 июля для иностранных болельщиков II Европейских игр устанавливается безвизовый въезд на территорию Беларуси

Источник материала: Жыцце Прыдзвiння (Витебск)

Попасть в нашу страну гости мультиспортивного форума смогут не только через Национальный аэропорт «Минск», но и другие пункты пропуска, а также с территории Российской Федерации.



Более четырех тысяч спортсменов, тренеров и персонала, около 30 тысяч иностранных болельщиков — столько гостей ожидает Минск накануне и во время II Европейских игр. Обязательным условием безвизового въезда для туристов из 74 государств является наличие действительных документов для выезда за границу, а также оригинального или электронного билета на сами соревнования, в том числе на церемонии открытия и закрытия игр.

— С 20 мая безвизовый режим установлен для участников евроигр, а также официальных представителей Всемирного антидопингового агентства, иностранных специалистов по вопросам борьбы с допингом в спорте и допинг-контролю, иностранных волонтеров, участников коллективов художественного творчества, исполнителей, иных творческих работников, административно-технического персонала, привлеченных к подготовке и проведению Европейских игр, — отметил начальник отдела по гражданству и миграции Витебского РОВД Сергей Денисов.

В соответствии с законодательством гости обязаны в течение пяти суток, за исключением воскресений, государственных праздников и праздничных дней, зарегистрироваться в органе регистрации по месту фактического временного пребывания.

Как рассказал Сергей Денисов, с 21 по 30 июня подразделения по гражданству и миграции г. Минска будут работать также и в выходные дни с целью регистрации иностранных туристов. Размер государственной пошлины за данную процедуру составляет одну базовую величину (25,50 руб.). В случае размещения в гостинице, санаторно-курортной, оздоровительной или агроэкотуристической организации, регистрация иностранцев производится такими субъектами самостоятельно.

К слову, у прибывающих в Беларусь иностранцев есть возможность зарегистрироваться на едином портале электронных услуг (portal.gov.by). Данная процедура доступна иностранцам, которые въехали в нашу страну в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь (прибывшие с территории Российской Федерации для регистрации должны обращаться лично в подразделение по гражданству и миграции).

С помощью компьютера, мобильного телефона, иных устройств, имеющих доступ в интернет, следует создать личный кабинет на едином портале электронных услуг (portal.gov.by), используя адрес своей электронной почты. Затем во вкладке «Доступные услуги» в категории «Гражданство и миграция» нужно заказать соответствующую услугу, заполнить заявление и подать его в электронной форме. Результатом осуществления административной процедуры будет пришедшее сообщение о регистрации иностранца по указанному им адресу пребывания в стране. При этом государственная пошлина не взимается.

Для продления срока регистрации необходимо лично обратиться в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту пребывания в Республике Беларусь, уточнили в отделе по гражданству и миграции.

Елена Чаплева