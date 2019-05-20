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Конкурс “Art Kids” – горецкие лауреаты и дипломанты

21.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Учащиеся Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства  представляли Горки на Международном конкурсе искусств для детей и подростков «Art Kids» в Могилеве.

Лауреатами 2 степени стали:

Васильева Мария в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. До 7 лет» и Песляк Дмитрий в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 10-11 лет», учащиеся класса преподавателя Елизаветы Гехоровой; Шляхтицев Александр в номинации «Инструментальное исполнительство. Народные инструменты. Соло. 12-14 лет», преподаватель Владимир Воронов; Кукель Милана в номинации «Эстрадный вокал. Соло. 6-7 лет», преподаватель Ирина Кунец; Жарикова Наталья в номинации «Народный вокал. Соло. 10-13 лет», преподаватель Татьяна Ковалькова.

 

Конкурс “Art Kids” – горецкие лауреаты и дипломанты
Александр Шляхтицев

 

Конкурс “Art Kids” – горецкие лауреаты и дипломанты
Мария Васильева

 

Конкурс “Art Kids” – горецкие лауреаты и дипломанты
Наталья Жарикова

 

Конкурс “Art Kids” – горецкие лауреаты и дипломанты
Дмитрий Песляк

 

Лауреаты 3 степени

Лобанова Дарья – номинация «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 8-9 лет», преподаватель Татьяна Мова; Фортепианный дуэт в составе Андрияновой Ангелины и Зайцевой Анастасии – номинация «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Ансамбль. 10-11 лет», преподаватели Елизавета Гехорова и Наталья Молчанова; Фортепианный дуэт в составе Крупенько Ольги и Подшиваленко Дианы – номинация «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Ансамбль. 12-14 лет», преподаватель Елена Миненкова; Фортепианный дуэт в составе Молчановой Варвары и её преподавателя Натальи Молчановой в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Учитель-ученик»; Дуэт в составе Толмачёвой Елизаветы и Тур Софьи – номинация «Академический вокал. Ансамбль. 10-13 лет», преподаватель Ольга Полянская; Кукель Нелли – номинация «Эстрадный вокал. Соло. 10-11 лет», преподаватель Ирина Кунец.

 

Конкурс “Art Kids” – горецкие лауреаты и дипломанты
Варвара Молчанова

 

Конкурс “Art Kids” – горецкие лауреаты и дипломанты
Ангелинв Андриянова и Анастасия Зайцева

 

Конкурс “Art Kids” – горецкие лауреаты и дипломанты
Милана и Нелли Кукель

 

Дипломанты 1 степени 

Кухарева Дарина – номинация «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 10-11 лет» и Крупенько Ольга – номинация «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 12-14 лет» – учащиеся класса преподавателя Елены Миненковой; Савчиц Артем – номинация «Инструментальное исполнительство. Народные инструменты. Соло. 10-11 лет», преподаватель Владимир Воронов; Толмачева Елизавета – номинация «Академический вокал. Соло. 10-13 лет», преподаватель Ольга Полянская; Жукова Наталья – номинация «Народный вокал. Соло. 14-17 лет», преподаватель Татьяна Ковалькова;

 

Конкурс “Art Kids” – горецкие лауреаты и дипломанты
Ольга Крупенко и Диана Подшиваленко

 

Дипломанты 2 степени

Фортепианный дуэт в составе Быковой Яны и Лобановой Дарьи – номинация «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Ансамбль. 10-11 лет», преподаватели Анна Кузьменкова и Татьяна Мова.

 

Конкурс “Art Kids” – горецкие лауреаты и дипломанты
Дарья Лобанова

 

Дипломанты 3 степени

Школьникова Дарья – номинация «Инструментальное исполнительство. Фортепиано. Соло. 8-9 лет», преподаватель Елизавета Гехорова; Гапонова Мария – номинация «Инструментальное исполнительство. Народные инструменты. Соло. 10-11 лет», преподаватель Мария Монич; Кудрявцев Станислав – номинация «Инструментальное исполнительство. Народные инструменты. Соло. 10-11 лет», преподаватель Владимир Воронов; Разуванов Артур – номинация «Инструментальное исполнительство. Народные инструменты. Соло. 12-14 лет», преподаватель Юлия Кудрявцева; Ансамбль «Задоринка» – номинация «Народный вокал. Ансамбль. 10-13 лет», преподаватель Татьяна Ковалькова;  Театральный дуэт в составе Туровцевой Варвары и Шалаевой Алины – номинация «Театральное творчество. 10-13 лет», преподаватель Жанна Минина.


 
Теги: Могилев
 
 
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  Учащиеся Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства  представляли Горки на Международном конкурсе искусств для детей и подростков «Art Kids» в Могилеве....
 
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