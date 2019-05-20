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Магазин «Удачник» в Бресте расширился!

21.05.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Событие сезона– магазин «Удачник» в Бресте по улице Московской, 202 расширился и преобразился. Увеличились в 2 раза не только площадь магазина, но и ассортимент.

Магазин «Удачник» в Бресте расширился!

Теперь в магазине можно проконсультироваться и выбрать не только технику в помощь по саду, огороду, дому, уходу за авто, но и садовую и уличную мебель.

«Удачник» – магазин для хозяина влюбленного в свой дом и настоящий рай для дачников, владельцев участков.

Магазин «Удачник» в Бресте расширился!

Сад, огород, газон, качественная домашняя уборка, строительство и ремонт, уютный отдых – все для удобства от ведущих мировых брендов Bosch, Husqvarna, Karcher, Stihl, Fiskars, Gardena, MTD, Stiga, Makita. А теперь и зарекомендовавший себя бренд садовой и уличной мебели из Европы - Keter.

Магазин «Удачник» в Бресте расширился!

Данная мебель уже хорошо зарекомендовала себя в Беларуси. Представлена большой линией товаров от комплектов мебели, имитирующих искусственный ротанг, пластиковых сараев и сундуков, до садовых тележек, компостеров и ящиков для инструментов.

В Бресте магазин «Удачник» – первый официальный дилер Keter, мебель выставлена в зале и все можно посмотреть и примериться «в живую».

Магазин «Удачник» в Бресте расширился!

И, конечно, в разгар сезона в «Удачнике» не пропустите специальные предложения на покупку триммеров и газонокосилок для ухода за газоном с акциями и подарками от поставщиков (Eco, STIHL, MTD, Stiga, Husqvarna) электроинструмента Bosch, бензопил Husqvarna и моек для автомобилей, пылесосов и пароочистителей Karcher.

Товары можно оформить в рассрочку или приобрести по картам рассрочки.

Так, например, бензиновую газонокосилку MTD 46 можно оформить в рассрочку до 12 месяцев с оплатой в месяц всего 38 рублей.

Магазин «Удачник» в Бресте расширился!

Магазин «Удачник» в Бресте расширился!
 Магазин «Удачник» в Бресте расширился!

Магазин «Удачник» в Бресте расширился!

Разобраться в вариантах предложения, получить подробную консультацию по технике и особенностям ее использования – всегда помогут консультанты магазина «Удачник». Для постоянных покупателей действует программа накопительных скидок с картой Удачника.

Магазин «Удачник» в Бресте расширился!

Спешите – часть акций действует только в мае

Магазин «Удачник» в Бресте,
ул. Московская, 202

www.ydachnik.by

 
Теги: Брест
 
 
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