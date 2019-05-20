 Магазин «Удачник» в Бресте расширился!

Данная мебель уже хорошо зарекомендовала себя в Беларуси. Представлена большой линией товаров от комплектов мебели, имитирующих искусственный ротанг, пластиковых сараев и сундуков, до садовых тележек, компостеров и ящиков для инструментов.
В Бресте магазин «Удачник» – первый официальный дилер Keter, мебель выставлена в зале и все можно посмотреть и примериться «в живую».
И, конечно, в разгар сезона в «Удачнике» не пропустите специальные предложения на покупку триммеров и газонокосилок для ухода за газоном с акциями и подарками от поставщиков (Eco, STIHL, MTD, Stiga, Husqvarna) электроинструмента Bosch, бензопил Husqvarna и моек для автомобилей, пылесосов и пароочистителей Karcher.
Товары можно оформить в рассрочку или приобрести по картам рассрочки.
Разобраться в вариантах предложения, получить подробную консультацию по технике и особенностям ее использования – всегда помогут консультанты магазина «Удачник». Для постоянных покупателей действует программа накопительных скидок с картой Удачника.