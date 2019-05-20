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Лукашенко поручил Румасу обеспечить рост экономики «преимущественно» за счет экспорта
21.05.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На премьер-министра Сергея Румаса возложена персональная ответственность за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса. Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал 20 мая, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Фото: rw.by
Критерием эффективной экспортной деятельности будет являться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта, говорится в сообщении.
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По данным Белстата, за январь-апрель 2019 года ВВП Беларуси увеличился на 1,4%, до 39,1 млрд рублей. Таким образом белорусская экономика росла все четыре месяца (за январь — на 0,7%, за январь-февраль — на 0,8%, за январь-март — на 1,1%).
При этом промышленное производство в текущих ценах выросло на 1,2%, до 37,1 млрд рублей.
Оптовый товарооборот за 4 месяца составил 31,7 млрд рублей, что на 0,6% ниже уровня прошлого года. Розничный товарооборот вырос на 5,9%, до 15 млрд рублей.
Фото: logistics-manager.com
Правительство Беларуси в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП страны на уровне 4%. Международные финансовые институты
— Мы еще не знаем, какая у нас будет ситуация в сельском хозяйстве с учетом очень сухого апреля — сейчас эксперты рассчитывают соответствующие цифры по возможному урожаю, по заготовке кормов. Насколько история с «грязной» нефтью повлияет на условия транзита, то есть это транспортный сектор оптовой торговли, и на самих производителей, нефтеперерабатывающие заводы. Сейчас соответствующие оценки также делаются, — сказал министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой в программе «
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На премьер-министра Сергея Румаса возложена персональная ответственность за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса....
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