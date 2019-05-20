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В Ляховичском районе столкнулись «Ауди» и «Фольксваген»
21.05.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 20 мая 2019 года, около 10 часов утра на автодороге Р-43 на 459 км (на перекрёстке недалеко от д. Подлазье) столкнулись два автомобиля.
Водитель автомобиля «Ауди», повернув на перекрёстке, не уступил дорогу «Фольксвагену», который двигался по главной дороге.
В ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Проводится проверка, сообщил «Ляхавіцкаму весніку» старший госавтоинспектор ОГАИ Ляховичского РОВД Александр АНИКЕВИЧ.
За рулём «Фольксвагена» находился житель Ивацевичей, «Ауди» управлял житель Барановичей.
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Сегодня, 20 мая 2019 года, около 10 часов утра на автодороге Р-43 на 459 км (на перекрёстке недалеко от д. Подлазье) столкнулись два автомобиля. Водитель автомобиля...
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