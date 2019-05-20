В Ляховичском районе столкнулись «Ауди» и «Фольксваген»

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 20 мая 2019 года, около 10 часов утра на автодороге Р-43 на 459 км (на перекрёстке недалеко от д. Подлазье) столкнулись два автомобиля.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66368.php

Читать полностью в источнике с фото:





Водитель автомобиля «Ауди», повернув на перекрёстке, не уступил дорогу «Фольксвагену», который двигался по главной дороге.

В ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Проводится проверка, сообщил «Ляхавіцкаму весніку» старший госавтоинспектор ОГАИ Ляховичского РОВД Александр АНИКЕВИЧ.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66368.php

Читать полностью в источнике с фото:





За рулём «Фольксвагена» находился житель Ивацевичей, «Ауди» управлял житель Барановичей.