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В Ляховичском районе столкнулись «Ауди» и «Фольксваген»

21.05.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 20 мая 2019 года, около 10 часов утра на автодороге Р-43 на 459 км (на перекрёстке недалеко от д. Подлазье) столкнулись два автомобиля.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66368.php

В Ляховичском районе столкнулись «Ауди» и «Фольксваген»

Водитель автомобиля «Ауди», повернув на перекрёстке, не уступил дорогу «Фольксвагену», который двигался по главной дороге. 

В ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Проводится проверка, сообщил «Ляхавіцкаму весніку» старший госавтоинспектор ОГАИ Ляховичского РОВД Александр АНИКЕВИЧ.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66368.php

В Ляховичском районе столкнулись «Ауди» и «Фольксваген»

За рулём «Фольксвагена» находился житель Ивацевичей, «Ауди» управлял житель Барановичей.

 
 
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  Сегодня, 20 мая 2019 года, около 10 часов утра на автодороге Р-43 на 459 км (на перекрёстке недалеко от д. Подлазье) столкнулись два автомобиля. Водитель автомобиля...
 
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