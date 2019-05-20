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Посол Казахстана в Беларуси: Президентская кампания будет непростой
21.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президентская кампания в Казахстане только на первый взгляд может показаться простой. Об этом сегодня журналистам рассказал глава казахстанского посольства в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, передает телеканал «МИР 24».
Как отметил посол, дипмиссия полностью готова к предстоящим выборам. Здесь будет работать избирательный участок. Ожидается, что в голосовании примут участие до 250 граждан Казахстана, которые сейчас проживают в Беларуси.
Выборы в Казахстане пройдут 9 июня. В президентской гонке участвует семь
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Выборы в Казахстане пройдут 9 июня. В президентской гонке принимают участие семь кандидатов.
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