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Посол Казахстана в Беларуси: Президентская кампания будет непростой

21.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президентская кампания в Казахстане только на первый взгляд может показаться простой. Об этом сегодня журналистам рассказал глава казахстанского посольства в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, передает телеканал «МИР 24».

«Есть общенациональный лидер оппозиции Амиржан Косанов, который 20 лет в оппозиции. И, когда я узнал, что он допущен до выборов, я был очень озабочен. Это очень серьезный конкурент. Это делает очень большую честь и Касым-Жомарту Токаеву, для которого это первая президентская кампания. И она будет непростой», – сказал Ертысбаев.

Как отметил посол, дипмиссия полностью готова к предстоящим выборам. Здесь будет работать избирательный участок. Ожидается, что в голосовании примут участие до 250 граждан Казахстана, которые сейчас проживают в Беларуси.

Выборы в Казахстане пройдут 9 июня. В президентской гонке участвует семь кандидатов. Миссия наблюдателей СНГ за выборами уже приступила к работе.



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Выборы в Казахстане пройдут 9 июня. В президентской гонке принимают участие семь кандидатов.
 
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