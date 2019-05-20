Источник материала: Новости Волковыска

Игорь Криушенко определился с расширенным списком игроков, вызванных на домашние матчи квалификации чемпионата Европы УЕФА 2020 против сборных Германии и Северной Ирландии.

Сбор главной команды страны продлится с 3 по 11 июня. Наша дружина разместится в техническом центре Ассоциации «Белорусская федерация футбола» и будет тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ. 8 июня на «Борисов-Арене» в рамках третьего игрового дня квалификации ЕВРО 2020 «белакрылыя» встретятся со сборной Германии. Противостояние начнется в 21.45. Далее 11 июня сборная Беларуси примет в Борисове Северную Ирландию. Матч также начнется в 21.45.

Главный тренер включил в расширенный состав национальной команды 28 футболистов:

Вратари: Денис Щербицкий (БАТЭ), Александр Гутор («Динамо-Брест»), Андрей Климович («Шахтер»).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург), Максим Володько («Арсенал», Тула, Россия), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Олег Веретило («Динамо-Брест»), Сергей Матвейчик («Шахтер»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Захар Волков (БАТЭ), Кирилл Печенин («Витебск»).

Полузащитники: Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Павел Савицкий (все - «Динамо-Брест»), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба - БАТЭ), Сергей Баланович, Юрий Ковалев, Валерий Громыко (все - «Шахтер»), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Михаил Гордейчук («Тобол», Костанай, Казахстан), Никита Корзун («Аль-Фатех», Эль-Хаса, Саудовская Аравия).

Нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Максим Скавыш (БАТЭ), Евгений Шикавка («Лариса», Греция), Александр Макась («Ислочь»).

Фото @verja20

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