Республиканский «Последний звонок» прозвенит в Орше 30 мая

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти две тысячи белорусских выпускников получили приглашения на республиканский «Последний звонок». В этом году он прозвенит в Орше 30 мая. Город выбрали неслучайно – это молодежная столица страны, передает телеканал «МИР 24».



Праздник пройдет на ледовой арене. Официальная часть завершится концертом с участием белорусских музыкантов. Первым поздравит ребят певец Алексей Воробьев. Еще выпускников ждут дискотека и фейерверк.

Школьники проведут в Орше два дня. Для них подготовили обзорную экскурсию по райцентру, а еще награды. Лучшие классные руководители и ученики получат дипломы.

«Это лучшие из лучших, то есть лучшие спортсмены, лучшие ученики, самые талантливые, которые все эти 11 лет трудились по-настоящему в своих школах и гимназиях», – рассказал начальник Главного управления воспитательной работы и молодежной политики министерства образования Беларуси Эдуард Томильчик.

Последние звонки в Беларуси пройдут 29 и 30 мая. В этом году школу оканчивают больше 140 тысяч выпускников.