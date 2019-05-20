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Республиканский «Последний звонок» прозвенит в Орше 30 мая
21.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Почти две тысячи белорусских выпускников получили приглашения на республиканский «Последний звонок». В этом году он прозвенит в Орше 30 мая. Город выбрали неслучайно – это молодежная столица страны, передает телеканал «МИР 24».
Школьники проведут в Орше два дня. Для них подготовили обзорную экскурсию по райцентру, а еще награды. Лучшие классные руководители и ученики получат дипломы.
Последние звонки в Беларуси пройдут 29 и 30 мая. В этом году школу оканчивают больше 140 тысяч выпускников.
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Школьники проведут в городе два дня. Для них подготовили концерт на ледовой арене, дискотеку, фейерверк и обзорную экскурсию по райцентру.
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