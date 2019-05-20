На Евровидении ни одна из постсоветских стран не дала России высоких баллов

РИА Новости . «На самом деле, нас не просто лишили возможности голосовать, а в последний момент дали конверт и заставили объявить результаты, которые они сами придумали. Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа», — заявил продюсер





Профессиональное жюри Беларуси, напомним, дисквалифицировали за утечку информации о голосовании в первом полуфинале. Эксперты не могли голосовать на последнем этапе «Евровидения».





В финале конкурса Европейский вещательный союз внезапно выдал белорусской стороне результаты, которые Беларусь должна была огласить от своего имени. Сейчас Виктор Дробыш консультируется по поводу этой ситуации с адвокатами.





— Кстати, это счастье, что отрыв от Лазарева и второго места был достаточно большой. Если бы все решали каких-нибудь пять-десять баллов, мне кажется, тогда бы вообще в нашу сторону еще более агрессивно смотрели все: все музыкальное сообщество, все культурное сообщество, я даже не говорю про политиков. Мне кажется, они пользуются мягкостью белорусской делегации, потому что белорусы, в принципе, люди добрые сами по себе. Мне кажется, они злоупотребляют добротой. Моя позиция: если жюри нарушило правила, его можно было лишить, в этом нет ничего страшного, но нельзя было Беларуси навязывать свои какие-то голоса, как они считают, заставлять выдавать эти голоса как белорусские. Люди восприняли это все как баллы Беларуси, которая так отреагировала, что дала 12 баллов Израилю и ни одного балла России.





— Вашей подопечной (имеется в виду представительница Беларуси Зина куприянович - прим.) это вообще не касается никак?





— Нет, не касается, ничего бы не изменилось, это как раз касается скорее нашего имиджа.









В соцсетях обсуждают и то, что жюри из большинства восточноевропейских стран не дали высокие баллы российскому исполнителю Сергею Лазареву. Хотя давно известно, что, голосуя, обычные люди и экспертное жюри смотрят не только на талант исполнителя или оригинальность номера, но и на политические реалии.





Business FM попросила прокомментировать продюсера Иосифа Пригожина. Если один балл от Литвы был для России в целом предсказуем, то всего пять баллов из 12 от Армении удивили. Тот факт, что никто из участвующих постсоветских республик не дал России высоких оценок,попросила прокомментировать продюсера Иосифа Пригожина.





«В этом нет ничего плохого. Голосовать чисто по соседям тоже неправильно. Голосовать нужно более честно и внимательно. То, что они политически не дают м голоса, я в этом даже не сомневаюсь. Я не хочу даже лезть в глубину всех политических вопросов, но, например, представитель Азербайджана, чья песня была хитовой, исполнитель был мощный. Мне он очень понравился, он был достойный. Представителям других государств не хватает мужества дать хотя бы один балл и тем самым стать людьми, которые способны выйти за рамки политики, наоборот, музыку поставить выше политики. Армения могла бы спокойно дать Азербайджану три балла, два балла, один балл, сколько угодно, потому что практически все страны дали баллы представителю Азербайджана, кроме Армении. Мы продолжаем использовать конкурс «Евровидение», пытаемся выяснить отношения».





Сергей Лазарев занял на «Евровидении» третье место. На той же строчке он был и в 2016 году, когда ездил на этот конкурс впервые. Победу в «Евровидении-2019» одержал участник из Нидерландов Дункан Лоуренс.



