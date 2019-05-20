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Почему Лукашенко не приехал на инаугурацию Зеленского?
Источник материала: Партизан
В Киев на инаугурацию Владимира Зеленского прилетели президенты Литвы, Грузии, Венгрии, но президента Беларуси не было. Почему?
Как написал на своей странице в Facebook провластный политолог Александр Шпаковский, Александр Лукашенко отказался лично присутствовать на церемонии потому, что пока не воспринимает будущего главу украинского государства.
«Батька, похоже, Зеленского пока не воспринимает», — считает эксперт.
По словам политолога Ростислава Ищенко, которого цитирует
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В Киев на инаугурацию Владимира Зеленского прилетели президенты Литвы, Грузии, Венгрии, но президента Беларуси не было. Почему?
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