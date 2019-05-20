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Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2018 год. На его банковских счетах около 600 тысяч долларов
Источник материала: Партизан
Новый президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свою декларацию о доходах за 2018 год. Документ разместили на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.
Согласно декларации, за 2018 год Зеленский заработал около 9,7 миллиона гривен (370 тысяч долларов), из которых 4,2 миллиона гривен (160 тысяч долларов) он получил за работу в студии «Квартал 95».
В документе указано, что Зеленский владеет домом и участком в Киевской области и квартирой в Киеве. Но, помимо этого, президент Украины совместно с женой владеет ещё двумя квартирами. В декларации также сообщается, что Зеленский владеет домом в Италии и арендованной квартирой в Лондоне.
На банковских счетах нового президента Украины около 600 тысяч долларов, а наличных — около 300 тысяч долларов.
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Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2018 год. На его банковских счетах около 600 тысяч долларов
Новый президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свою декларацию о доходах за 2018 год. Документ разместили на сайте Национального антикоррупционного бюро...
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