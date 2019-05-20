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«Участок под Минском искал полгода». Архитектор рассказывает, как строит себе дом в деревне
Источник материала: Tut.by
Белорусский архитектор Андрусь Бездарь из студии ZROBYM architects
Андрусь свой участок искал довольно долго — около полугода. Рассматривал разные варианты в Логойском направлении: Марьяливо, Чертяж, Боровляны. В итоге поиск сместился севернее — в Мядельском направлении. Подходящий участок нашелся в деревне Мацки. Подробнее о критериях выбора участка смотрите в видео:— Для меня главный критерий — не удаленность от минской кольцевой, а время, которое я затрачу на дорогу от дома до работы. У меня есть такое правило, что дорога не должна занимать более 35 минут. Если больше, то это уже дача, а не дом постоянного проживания. От Мацков до работы в центре города я доеду за такое же время, как от того же Чертяжа, хотя он и ближе до кольцевой. Зато в Мацках участки дешевле в два раза.
Еще один аргумент в пользу Мядельского направления — новая дорога. Конечно, в Логойском направлении — красивая природа, леса и холмы, но трасса старая и требует ремонта. И когда он будет — неизвестно. А к Мацкам идет новое шоссе с хорошим покрытием и освещением. Это значит, что дорога домой будет комфортной в любое время года и любую погоду. Плюс хорошая инфраструктура — заправки, рестораны, зоны отдыха. Кстати, асфальтированная дорожка идет прямо до участка Андруся — это тоже повлияло на принятие решения в пользу Мацков.
— В Марьяливо, например, участки стоят гораздо дороже, но асфальта к ним нет, — говорит он.
Экологическая составляющая — деревня находится на севере Минска, здесь самый чистый воздух. Потому что все промышленные предприятия находятся на юге и юго-востоке столицы, а ветер дует чаще с севера.
Участок Андрусь выбрал угловой, на некотором отдалении от деревни. На подъезде к нему стоит шлагбаум — его соседи решили таким образом ограничить въезд на прилегающую к их участкам территорию.
— Это меня подкупило — такое решение позволит не отгораживать участок двухметровым забором и при этом получить приватную территорию.
На участке Андрусь планирует выкопать пруд. Но для начала придется избавиться от стихийной свалки, которую когда-то здесь организовали жители деревни.
Уровень земли пришлось поднимать практически на метр — для этого потребовалось завозить сюда больше 50 МАЗов песка. Только на это Андрусь потратил порядка четырех тысяч долларов. И еще столько же потребуется на дальнейшую подсыпку.
— Если покупаете участок с перепадом высот, то стоимость дома из-за больших объемов земляных работ выйдет на процентов 30 дороже. Но так как я хотел самовыразиться как архитектор, то я задумал сделать консоль на 4,5 метра. Из-за перепада рельефа она выглядит как бетонный помост, который торчит из земли.
Рядом с участком леса не оказалась, но и лишенным зелени его не назовешь — за периметром участка есть лесополоса. Архитектор считает, что это не является недостатком — собственный лес можно посадить.
— «Зеленстрой» продает трехметровые саженцы всего по 20 рублей. Можно купить и посадить практически взрослые деревья, чтобы закрыть вид на соседние дачи. Расположение по сторонам света оказалось удачным — максимальный фронт остекления будет выходить на южную сторону, и при этом ни соседи, ни с дороги меня не будут видеть.
Важный момент — наличие коммуникаций. Участок Андруся ими не обделен — есть электричество, скоро подведут газ. Можно было бы и водопровод подвести, но было решено пробурить собственную скважину глубиной 80 метров (обошлась в полторы тысячи долларов). Она при необходимости будет подпитывать пруд.
Важно и то, что участок находится несколько в стороне от деревенской застройки. Площадь участка не маленькая — 15 соток. Еще столько же рядом можно будет взять в пожизненную аренду и выкупить. На таком участке уже есть где развернуться: можно построить гостевую парковку, пруд, бассейн, баскетбольную площадку.
Кстати, недавно, на праздновании дня рождения своего деда, архитектор узнал, что деревня Мацки — родина его прадеда.
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Белорусский архитектор Андрусь Бездарь строит себе дом в деревне под Минском. Все этапы он снимает на видео и выкладывает в своем видеоблоге.
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