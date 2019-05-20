«Участок под Минском искал полгода». Архитектор рассказывает, как строит себе дом в деревне

Источник материала: Tut.by

Белорусский архитектор Андрусь Бездарь из студии ZROBYM architects строит себе дом в деревне. Весь процесс он снимает на видео и выкладывает в своем видеоблоге. Во второй серии Андрусь рассказывает, как выбирал участок, во сколько ему обошлось поднять его уровень на целый метр, где купить деревья подешевле, как благоустроить мусорную яму, как расположить дом и сколько стоит сделать скважину.

Андрусь свой участок искал довольно долго — около полугода. Рассматривал разные варианты в Логойском направлении: Марьяливо, Чертяж, Боровляны. В итоге поиск сместился севернее — в Мядельском направлении. Подходящий участок нашелся в деревне Мацки. Подробнее о критериях выбора участка смотрите в видео:

— Для меня главный критерий — не удаленность от минской кольцевой, а время, которое я затрачу на дорогу от дома до работы. У меня есть такое правило, что дорога не должна занимать более 35 минут. Если больше, то это уже дача, а не дом постоянного проживания. От Мацков до работы в центре города я доеду за такое же время, как от того же Чертяжа, хотя он и ближе до кольцевой. Зато в Мацках участки дешевле в два раза.

Еще один аргумент в пользу Мядельского направления — новая дорога. Конечно, в Логойском направлении — красивая природа, леса и холмы, но трасса старая и требует ремонта. И когда он будет — неизвестно. А к Мацкам идет новое шоссе с хорошим покрытием и освещением. Это значит, что дорога домой будет комфортной в любое время года и любую погоду. Плюс хорошая инфраструктура — заправки, рестораны, зоны отдыха. Кстати, асфальтированная дорожка идет прямо до участка Андруся — это тоже повлияло на принятие решения в пользу Мацков.

— В Марьяливо, например, участки стоят гораздо дороже, но асфальта к ним нет, — говорит он.



Проект дома. Фото: zrobym.by

Экологическая составляющая — деревня находится на севере Минска, здесь самый чистый воздух. Потому что все промышленные предприятия находятся на юге и юго-востоке столицы, а ветер дует чаще с севера.

Участок Андрусь выбрал угловой, на некотором отдалении от деревни. На подъезде к нему стоит шлагбаум — его соседи решили таким образом ограничить въезд на прилегающую к их участкам территорию.

— Это меня подкупило — такое решение позволит не отгораживать участок двухметровым забором и при этом получить приватную территорию.

На участке Андрусь планирует выкопать пруд. Но для начала придется избавиться от стихийной свалки, которую когда-то здесь организовали жители деревни.

Уровень земли пришлось поднимать практически на метр — для этого потребовалось завозить сюда больше 50 МАЗов песка. Только на это Андрусь потратил порядка четырех тысяч долларов. И еще столько же потребуется на дальнейшую подсыпку.

— Если покупаете участок с перепадом высот, то стоимость дома из-за больших объемов земляных работ выйдет на процентов 30 дороже. Но так как я хотел самовыразиться как архитектор, то я задумал сделать консоль на 4,5 метра. Из-за перепада рельефа она выглядит как бетонный помост, который торчит из земли.



Фото: zrobym.by

Рядом с участком леса не оказалась, но и лишенным зелени его не назовешь — за периметром участка есть лесополоса. Архитектор считает, что это не является недостатком — собственный лес можно посадить.

— «Зеленстрой» продает трехметровые саженцы всего по 20 рублей. Можно купить и посадить практически взрослые деревья, чтобы закрыть вид на соседние дачи. Расположение по сторонам света оказалось удачным — максимальный фронт остекления будет выходить на южную сторону, и при этом ни соседи, ни с дороги меня не будут видеть.





Важный момент — наличие коммуникаций. Участок Андруся ими не обделен — есть электричество, скоро подведут газ. Можно было бы и водопровод подвести, но было решено пробурить собственную скважину глубиной 80 метров (обошлась в полторы тысячи долларов). Она при необходимости будет подпитывать пруд.

Важно и то, что участок находится несколько в стороне от деревенской застройки. Площадь участка не маленькая — 15 соток. Еще столько же рядом можно будет взять в пожизненную аренду и выкупить. На таком участке уже есть где развернуться: можно построить гостевую парковку, пруд, бассейн, баскетбольную площадку.

Кстати, недавно, на праздновании дня рождения своего деда, архитектор узнал, что деревня Мацки — родина его прадеда.