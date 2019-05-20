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Как выглядит сверху стройка дороги, которая разгрузит автотрафик в Витебске
Источник материала: Tut.by
Канал Monitoring
Дорогу, которая соединит улицу Короткевича в Билево с проспектом Строителей — одним из главных в Витебске, строят с 2013 года. Генеральный подрядчик — предприятие «Витебскоблсельстрой».
Заместитель генерального директора по строительству Александр Державцев
— Новый проспект будет проходить под железной дорогой и между гаражными кооперативами ГСК-2 и ГСК-8. Работы ведутся с двух сторон железнодорожных путей: со стороны улицы Петруся Бровки и со стороны Старобабиновичского тракта.
График работ связан с многими службами города, около десяти подрядных организаций работают одновременно. Например, быстро установить железную дорогу или вынести газопровод не получится. Очень много согласований, работы с бумагами.
Сдать объект строители планируют к «Дажынкам», которые пройдут в Витебске в 2020 году.
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Дорогу, которая соединит улицу Короткевича в Билево с проспектом Строителей - одним из главных в Витебске, строят с 2013 года.
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