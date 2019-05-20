Как выглядит сверху стройка дороги, которая разгрузит автотрафик в Витебске

Источник материала: Tut.by

Канал Monitoring разместил на YouTubе видеоролик, на котором с высоты птичьего полета видно, как идут работы по соединению проспекта Строителей с микрорайоном Билево. Новую дорогу жители Витебска ждут с нетерпением: она должна разгрузить трафик в час пик.



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Дорогу, которая соединит улицу Короткевича в Билево с проспектом Строителей — одним из главных в Витебске, строят с 2013 года. Генеральный подрядчик — предприятие «Витебскоблсельстрой».

Заместитель генерального директора по строительству Александр Державцев объяснил порталу vitebsk.biz, почему строительство идет столько времени:

— Новый проспект будет проходить под железной дорогой и между гаражными кооперативами ГСК-2 и ГСК-8. Работы ведутся с двух сторон железнодорожных путей: со стороны улицы Петруся Бровки и со стороны Старобабиновичского тракта.

График работ связан с многими службами города, около десяти подрядных организаций работают одновременно. Например, быстро установить железную дорогу или вынести газопровод не получится. Очень много согласований, работы с бумагами.

Сдать объект строители планируют к «Дажынкам», которые пройдут в Витебске в 2020 году.

Протяженность дороги — 1 км. Ширина нового проспекта — примерно 60 метров. По три полосы в обоих направлениях. Будет разделительная полоса. Тротуары — шириной 4,5 метра с каждой стороны. Проект предусматривает и велодорожку. Установят светофоры — на перекрестке с улицей Петруся Бровки и на перекрестке со Старобабиновичским трактом, сообщает портал vitebsk.biz.

А по этой ссылке — видео огромной стройки Полоцкого путепровода сверху.