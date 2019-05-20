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Что будет, если не лечить сколиоз? Объясняет врач

21.05.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как распознать сколиоз, всегда ли на него указывают боли в спине и почему не лечить искривление позвоночника — очень плохая идея? GO.TUT.BY расспросил врача спортивной медицины Центра спортивной реабилитации «Нео», клинического ординатора кафедры рефлексотерапии БелМАПО Илью Родионова.


Источник: pixabay.com

Какие болевые симптомы указывают на сколиоз?

— В ортопедии принято считать, что сколиоз проявляется в грудном отделе позвоночника либо в пояснице. Но на самом деле сколиоз может быть манифестно выражен даже в шейном отделе или височно-челюстном суставе. Об этом часто сигнализируют боли в шее или, например, проблемы с прикусом.

А вот первыми симптомами «классического» (грудного, поясничного либо грудопоясничный сколиоза) являются боли в мышцах. В молодом возрасте, когда мышцы сохраняют эластичность, боли, как правило, быстро проходят, поэтому человек может не придавать им большого значения.

А сколиоз можно упустить из виду?

— Можно, и это чревато последствиями. Сколиотические дуги зачастую серьезно деформируются в период полового созревания, когда у детей наблюдается резкий скачок роста. Так как процесс довольно быстрый, родители и дети часто упускают развитие заболевания. Тинейджеры продолжают ходить в спортивные секции, носить сумки на одно плечо, а потом зарабатывают остеохондроз уже в подростковом возрасте.

Чтобы этого избежать, родители должны не только раз в год водить ребенка на осмотр к ортопеду, но и самостоятельно наблюдать за деформациями у детей. А в качестве метода профессиональной диагностики можно использовать как лучевой (рентген), так и фотооптический метод.


Источник: pixabay.com

Что будет, если не лечить сколиоз?

— Впоследствии это может привести к остеохондрозу, нарушениям суставного аппарата позвоночника, проблемам таза и межпозвоночным грыжам. Подобные патологические процессы неизбежны для людей со сколиозом. Другое дело, в какой степени они будут выражены: если начать лечение в подростковом возрасте, когда человек еще пластичен, то улучшения можно заметить уже спустя полгода.

А как лечить сколиоз?

— Одна из главных рекомендаций, которую дают ортопеды: заняться самоконтролем осанки. Люди с первой и второй степенями искривления могут осознанно подавать мышцам команды и удерживать осанку в ровном положении благодаря силе воли.

Если говорить про курс лечения, то искривления до 15 градусов, как правило, исправляют только симметричными упражнениями. При искривлении от 15 до 25 градусов в комплекс ЛФК добавляют асимметричные упражнения и по усмотрению врача назначают корсет на неполный день. Если искривление позвоночника от 25 градусов и выше, то по международным стандартам рекомендуется постоянное ношение корсета (с перерывами лишь на гигиену и ЛФК) до видимых улучшений.

Медики также рекомендуют уделять внимание работе не только с костями, но и с мышцами (укреплять их и придавать правильные стереотипы движения). Например, такой подход лежит в основе методики Шрот, имеющей высокую степень доказательности.

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Оказывается, сколиоз можно упустить из виду. И это чревато.
 
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