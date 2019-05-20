На семейном фестивале Букидс детям расскажут о десятках интересных профессий

Источник материала: Интерфакс

Крупнейший Семейный фестиваль Букидс пройдет в Центральном Ботаническом саду 20-21 июля. Темой фестиваля стали профессии.

Представители сезонных, летних, профессий, и не только заполнят территорию сада. Пространство будет разделено на тематические улицы с индивидуальной инфраструктурой.

При прохождении практической части за каждую профессию посетители получают зарплату, которую в будущем могут потратить, купив игрушку в специальном магазине.

В рамках фестиваля состоится театрально-музыкальный интенсив с постановками под открытым небом.

На фестивале будет организовано более 50 тематических площадок: фермер, пчеловод, ландшафтный дизайнер, продавец, строитель, маляр, декоратор, стоматолог, врач, сотрудник ГАИ, музыкант, спортсмен, биолог, эколог, сотрудник заправки, артист цирка, гончар, сантехник, визажист, повар, татуировщик, байкер, тракторист, it-преподаватель и много других профессий.

Пройдут увлекательные мастер-классы по садоводству, ландшафтному дизайну, вкуснейший фермерский фуд-корт от проекта Свята Роднай Ежы “Ўсё Сваё”, спортивные и экстрим площадки, игровые площадки для самых маленьких участников, сувенирная площадь, библиотека с книжными переделками, сказками в гамаках и книжным маркетом.

На музыкальной площадке, среди деревьев и цветущих кустарников, все желающие смогут сыграть на фортепиано - благодаря проекту "Свободное пианино", а полюбившаяся многим по прошлому фестивалю проект Музыкальная школа JAM даст возможность каждому "приручить" понравившийся музыкальный инструмент .

На экологической станции посетители познакомятся с процессами переработки мусора, научатся сортировать его, примут участие в эко мастер-классах, узнают что такое апсайклинг и ресайклинг.

Как всегда, приглашаются юные предприниматели со своими работами (рисунки, поделки, выпечка и др) - в Бизнес-школу, для прохождения мини-обучения и дальнейшего участия в детском маркете. Заявки принимаются на почту bookids@mail.ru .

20-21 июля 10:00-19:00

Центральный ботанический сад

Стоимость: детям до 12 лет вход свободный, 1 билет - Br15, семейный билет - Br25.

Подробности на сайте http://bookids.by .