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В мире изменилось значение килограмма

21.05.2019 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20 мая 2019 года вступили в силу изменения определений основных единиц Международной системы единиц (СИ), принятые в прошлом году на XXVI Генеральной конференции мер и весов, пишет «Популярная механика». Для нашей повседневной жизни это, вероятно, не обернется какими-либо последствиями, но с точки зрения науки это почти революция.


Фото: wikipedia/Greg L

В течение последних 130 лет эталоном килограмма был металлический цилиндр из сплава платины (90%) и иридия (10%). Он покоился в подземном хранилище в пригороде Парижа и крайне редко извлекался оттуда для проведения каких-то важных замеров. Тем не менее, специалисты тревожились о том, что реальная масса килограмма может понемногу изменяться, вследствие царапин и истирания с одной стороны, и за счет окисления — с другой. Платина с иридием — очень химически стойкие металлы, но «очень» не означает «абсолютно». Тем не менее предполагалось, что механический износ преобладает и за последний век эталон килограмма, имеющий собственное имя — Le Grand K, «похудел» примерно на 50 микрограммов.

Дискуссии о необходимости как-то переопределить килограмм, «отвязав» его от механического эталона, велись давно, но придти к согласию метрологам удалось только в прошлом году. Теперь килограмм определяется через постоянную Планка, которая с понедельника равна 6,626 070 15⋅10−34 кг·м-2·с-1. Есть все основания полагать, что она была равна той же величине и вчера, равно как и сто лет назад, но сегодня знак равенства стал официальным.

Кроме килограмма аналогичному по смыслу переопределению подверглись ампер, кельвин и моль — эти величины теперь выражаются через элементарный электрический заряд, постоянную Больцмана и число Авогадро.

 
 
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В течение последних 130 лет эталоном килограмма был металлический цилиндр из сплава платины (90%) и иридия (10%).
 
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