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Минское «Динамо» официально попрощалось с двумя лучшими защитниками команды

21.05.2019 10:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два лучших защитника покидают минское «Динамо», сообщает официальный сайт «зубров».


Фото с сайта hcdinamo.by

В последние годы Евгений Лисовец и Кристиан Хенкель выросли в ведущих защитников не только минского «Динамо», но и национальной сборной. Лисовец получил предложение от уфимского «Салавата Юлаева», Хенкель — от казанского «Ак Барса».

Евгений Лисовец попал в структуру клуба еще в сезоне-2013/14 — в восемнадцать лет. Уже в следующем году он стал основным игроком «зубров» и поучаствовал во всех 65 матчах «регулярки» и плей-офф. В дальнейшем трудно было представить ростер без гродненского воспитанника, который ко всему прочему с каждым сезоном улучшал бомбардирские показатели. Минувший чемпионат Лисовец закончил с 25 (7+17) очками — пятый результат в команде.

Кристиан Хенкель тоже появился в «Динамо», будучи еще совсем молодым (в двадцать лет), и тоже быстро заявил о себе. В первый же сезон-2016/17 стал основным защитником, после чего продолжил прогрессировать: с каждым годом увеличивалось количество матчей, очков и показатель полезности. В завершившемся розыгрыше «регулярки» Кристиан и вовсе стал вторым в команде по «плюс/минус». Уверенная игра минчанина позволила ему попасть на Матч звезд КХЛ.


Кристиан Хенкель и Евгений Лисовец. Фото с сайта hcdinamo.by

— Мы рады, что сделали вклад в развитие перспективных белорусских хоккеистов, и благодарим Лисовца и Хенкеля за усердную работу на протяжении многих лет! В статусе ограниченно свободных агентов они получили контрактные предложения от топовых клубов и покидают «Динамо», — говорится в сообщении пресс-службы «зубров».

Генеральный директор клуба Дмитрий Басков признался, что так руководитель оказался перед непростым выбором.


Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— С одной стороны, мы могли повторить предложения и удержать защитников в команде. С другой — понимали, что на данном этапе для них важно сделать следующий шаг в развитии. Не так давно я общался с Крисом и увидел в его глазах новую мотивацию, желание принять новый вызов. Можно сказать, у парней появилась мечта, которую мы не в праве отнимать. Все-таки это шанс оказаться в топ-клубах и побороться за Кубок Гагарина. Помню пример из своей карьеры, когда нападающего «Полимира» Романа Романенко звали в «Торпедо» из Ярославля. Новополоцкий клуб нашел резервы, чтобы сохранить лидера, однако это не пошло на пользу игроку. В дальнейшем Романенко выступал исключительно в белорусском чемпионате и так и не вышел на новый уровень.

Поэтому нам остается только порадоваться за ребят и пожелать им удачи. Будем с удовольствием следить за Женей и Крисом и ждать их в сборной. Думаю, они пройдут прекрасную школу в преддверии домашнего чемпионата мира в 2021 году и помогут нашей национальной команде удачно выступить перед родными болельщиками. Приятно, что «Динамо», которое создано, чтобы способствовать прогрессу наших хоккеистов, традиционно служит трамплином для талантливых белорусов. «Зубры» открыли для КХЛ Коробова и Стася, поспособствовали попаданию на драфт НХЛ Егора Шаранговича, совсем недавно отпустили в топ-клуб [магнитогорский «Металлург"] Дмитрия Буйницкого…

При этом у нас сейчас освобождаются позиции для новых имен. Ждем, что уже в следующем сезоне увидим в составе таких же Лисовцов и Хенкелей, способных заявить о себе и вырасти в высококлассных исполнителей. Тем более, как показывают последние юниорские и молодежные чемпионаты мира, таланты в стране имеются.

 
 
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