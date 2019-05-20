С пионерией нам по пути

Источник материала: Новости Дзержинска

В пионерских дружинах нашего района прошла тематическая неделя «Салют, Пионерия!»

День пионерской дружбы – праздник, объединяющий не одно поколение. В пионерских дружинах нашего района прошла тематическая неделя «Салют, Пионерия!», каждый день из которой нес свою смысловую и содержательную нагрузку.

Для ребят был организован ряд мероприятий различной направленности. Это конкурсно-игровые программы, спортивные мероприятия, пионерский субботник, встречи с ветеранами пионерского движения, акция «Спеши творить добро». И, конечно же, торжественные мероприятия по приему в ряды ОО «БРПО».













