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С пионерией нам по пути

21.05.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В пионерских дружинах нашего района прошла тематическая неделя «Салют, Пионерия!»

День пионерской дружбы – праздник, объединяющий не одно поколение. В пионерских дружинах нашего района прошла тематическая неделя «Салют, Пионерия!», каждый день из которой нес свою смысловую и содержательную нагрузку.

Для ребят был организован ряд мероприятий различной направленности. Это конкурсно-игровые программы, спортивные мероприятия, пионерский субботник, встречи с ветеранами пионерского движения, акция «Спеши творить добро». И, конечно же, торжественные мероприятия по приему в ряды ОО «БРПО».





 
 
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В пионерских дружинах нашего района прошла тематическая неделя «Салют, Пионерия!»
 
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