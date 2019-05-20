Об ограничении времени продажи алкогольных напитков

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 23 апреля 2019 года №525

На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. №429-3 «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» Каменецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Ограничить на территории Каменецкого района продажу алкогольных напитков в торговых объектах, за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив:

с 00.00 до 24.00 30 мая 2019 г. – в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними;

с 00.00 до 24.00 9 июня 2019 г. – в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.

Ограничения, указанные в части первой настоящего пункта, не распространяются на реализацию алкогольных напитков розничными торговыми объектами для проведения свадебных торжеств и ритуальных обрядов.

Председатель В.М. Зайчук

Управляющий делами А.А. Жукович