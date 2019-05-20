|
Об ограничении времени продажи алкогольных напитков
21.05.2019 10:14 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 23 апреля 2019 года №525
На основании пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. №429-3 «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» Каменецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
с 00.00 до 24.00 30 мая 2019 г. – в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними;
с 00.00 до 24.00 9 июня 2019 г. – в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.
Ограничения, указанные в части первой настоящего пункта, не распространяются на реализацию алкогольных напитков розничными торговыми объектами для проведения свадебных торжеств и ритуальных обрядов.
Председатель В.М. Зайчук
Управляющий делами А.А. Жукович
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 23 апреля 2019 года №525 На основании пункта 5 Сообщение Об ограничении времени продажи алкогольных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)