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Это полный «Фури-Кури»! Советуем 10 аниме с безумным сюжетом

21.05.2019 10:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Илон Маск предпочитает классическое аниме. Ну и что? Мы хотим расширить границы вашего сознания и посоветовать кое-что крышесносное. Ловите подборку аниме-сериалов с абсурдным сюжетом: тут и комедия, и приключения, и толика романтики — обещаем, скучно точно не будет. Тем более уже пора готовиться к EW13 — Ежегодному фестивалю современной молодежной восточноазиатской культуры. Он пройдет 13 июля в Дримлэнде, не так уж много есть времени на просмотр тайтлов!

Ссылка для тех, кто еще не купил билет.

Kill la Kill («Убей или умри»)


Скриншот: hdrezka.ag

Сценарист — Кадзуки Накасима, продолжительность — 24 серии.

Почему смотрим: яркая рисовка, непредсказуемый сюжет и харизматичные персонажи.

Представьте, что Японией правят школьники, самая могущественная организация страны — это студенческий совет, а самое мощное оружие — это школьные костюмы. Ко всему этому прибавьте инопланетян, жесткий иерархический строй и главную героиню, пытающуюся свергнуть этот строй с помощью (н-да) половинки гигантских ножниц.

Звучит все это дело как откровенный бред, но на самом деле Kill la Kill — это первоклассная смесь комедии, боевика и фантастики, помноженная на нетривиальный сеттинг. Прибавьте к этому анимацию от людей, подаривших миру «Евангелион» и «Гуррен-Лаганн», и получите отменный сериал с высоким рейтингом.

Mawaru Penguindrum («Крутящийся пингвиний барабан»)


Скриншот: hdrezka.ag

Сценарист — Кунихико Икухара, продолжительность — 24 серии.

Почему смотрим: чувственная история и интересный посыл.

Название уже что-то, правда? Завязка тут простая: братья воскрешают сестру с помощью шляпы, купленной в океанариуме. Но в девочку вселяется дух, живущий в приобретенном сувенире: теперь парням придется заплатить за возрождение родственницы, отыскав загадочный «пингвиний барабан». Помогать им в этом квесте будут камрады духа — трио волшебных пингвинов.

Японцы умеют заворачивать сложные идеи в простые формы, и Mawaru Penguindrum — прямое тому доказательство. Под комедийной оберткой здесь скрывается мистическая драма, а мультяшная история превращается в притчу о жертвенности — неплохой сюжет для аниме, сюжет которого крутится вокруг пингвинов.

FLCL («Фури-Кури»)


Скриншот: hdrezka.ag

Сценарист — Энокидо Ёдзи, продолжительность — 6 серий.

Почему смотрим: из-за необычных персонажей, умения сочетать наивность и серьезность и делать абсурдные вещи многозначительными.

Перед вами история обычного паренька, вырастившего на своей голове боевого робота. Естественно, вырос этот робот не просто так: причиной этого стал удар девчонки-пришельца, прибывшей на Землю на мотороллере.

Энокидо Ёдзи умудрился затронуть в крохотном сериале проблемы взросления, нравственности и индустриализации. У FLCL множество трактовок и скрытых смыслов, в нем использована куча художественных приемов и подтекстов: это тот случай, когда при пересмотре аниме ты открываешь для себя что-то новенькое.

Detroit Metal City («Детройт — город металла»)


Скриншот: hdrezka.ag

Сценарист — Киминори Вакасуги, продолжительность — 12 серий.

Почему смотрим: гротескная комедия, отсылки к группе Kiss и зубодробительный саундтрек.

Главный герой этого аниме, стеснительный паренек Соити Нэгиси, переезжает в Токио, чтобы заниматься музыкой. Его мечта осуществляется, но вместо желанной поп-музыки ему приходится играть в дэт-метал-группе Detroit Metal City, сочиняя безумные песни и появляясь на сцене в демоническом образе.

По сути, Detroit Metal City — это большая пародия, собравшая в себе все клише о металлистах. Также это карикатура на тему «покорения большого города»: тут мечты расходятся с реальностью, и о голливудском хеппи-энде можно забыть.

Prison School («Школа-тюрьма»)


Скриншот: hdrezka.ag

Сценарист — Акира Хирамото, продолжительность — 12 серий.

Почему смотрим: женские персонажи и обилие фансервиса.

Киёси, Такэхито, Синго, Дзёдзи и Рэйдзи становятся первыми учениками-парнями в девчачьей школе, но вместо рая попадают в ад. За подглядывание за девушками их заключают в школьную тюрьму: с наказаниями, кандалами и полосатыми робами. Удастся ли героям сбежать из этой темницы и одолеть своих надзирательниц — один большой вопрос.

Если в прочих аниме девчачьи школы — это настоящий подарок для парней, то Prison School — это пытка длиной в 12 серий. Здесь много кровавых и эротических сцен — убойное сочетание для тех, кому хочется чего-то пикантного.

Punch Line («Точка кипения»)


Скриншот: hdrezka.ag

Сценарист — Kotaro Uchikoshi, продолжительность — 12 серий.

Почему смотрим: необычная идея, сочная анимация и скрытый смысл.

Очнувшись после падения в реку, Юта Ирадацу узнает, что его душа отделилась от тела. Об этом ему сообщает говорящий кот. Чтобы вернуться в свое тело, герою необходимо отыскать древнюю книгу: в этом ему помогут союзники и суперсилы, которые проявляются после того, как Юта видит девичьи трусики. Только есть одна загвоздка: если герой будет слишком долго смотреть на белье, Земля будет уничтожена метеоритом.

Мы привыкли к тому, что в комиксах герои получают силы из-за радиации или космических сил, а вот способности, активируемые фетишем, — это что-то новенькое. При этом аниме не скатывается в пошлятину: здесь все подается в разумных пропорциях, так что Punch Line можно смотреть даже в комнате с открытой дверью.

Gintama («Гинтама»)


Скриншот: hdrezka.ag

Сценаристы — Яматоя Акацуки, Мияваки Тидзуру, Ёити Фудзита и Томоюки Сайто, продолжительность — 315 серий.

Почему смотрим: пародии на другие аниме, фильмы и игры, фактурные герои и бесконечный сюжет.

Если в нашей реальности на территорию Японии вторгались американские корабли, то в мире Gintama в префектуру Канагава прибыли корабли инопланетян. Так, в середине девятнадцатого века случился первый контакт с пришельцами, самурайские мечи проиграли бластерам, и Япония превратилась в пристанище космических захватчиков. В центре всего этого безобразия оказался Гинтоки Саката — главный герой аниме, бывший революционер и просто «мастер на все руки».

Сюжет Gintama трудно описать: это винегрет из стилей и жанров, наполненный комедийными персонажами. Сериал высмеял все, что произвело человечество, и сделал это очень стильно: вроде как над твоими любимыми вещами насмехаются, но тебе приятно за этим наблюдать.

Shimoneta («Симонэта: Скучный мир, где не существует самой идеи похабных шуток»)


Скриншот: hdrezka.ag

Сценарист: Масахиро Ёкотани, продолжительность — 12 серий.

Почему смотрим: веселый трэш и сатира.

По сюжету, в Японии из-за закона «Об общественном порядке и добрых нравах» любые вещи, связанные с сексом, были объявлены вне закона и подлежали уничтожению — прямо как книги в «451 градус по Фаренгейту». Затем людям запретили упоминать эротику, и у японцев на шеях появились ошейники, реагирующие на запретные слова — нарушителей этого закона отправляли в исправительные лагеря.

Из-за этих запретов Япония стала самой высокоморальной страной в мире, но теперь молодежь не знает о существовании секса. С этим борются эро-террористы SOX: школьники, выкрикивающее пошлости и распространяющие порнографию.

Shimoneta — это новый взгляд на антиутопию: где вы еще увидите мир, в котором люди носят своеобразные «пояса верности», а самыми страшными преступниками считаются подростки, скачущие в масках из трусов?

Binbougami ga! («Нищебог же!»)


Скриншот: hdrezka.ag

Сценарист — Ёсиаки Сукэно, продолжительность — 13 серий.

Почему смотрим: ироничные герои, мистические приключения и умение сделать комедию душевной.

Итико Сакура настолько удачливая, что нарушает мировой баланс негативной и позитивной энергии. Для его восстановления в мир людей посылают богиню нищеты, Момидзи — она должна выкачать из Итико лишнюю удачу.

Помогать Момидзи будут демон-мазохист, плюшевый зомби и куча различных примочек, а Итико за свою удачу будет бороться с помощью плюшевых зверей и нечеловеческого везения. Как итог: эпические поединки и поломка «четвертой стены»

Akikan! («Пустая банка!»)


Скриншот: hdrezka.ag

Сценарист — Рандзё Рику, продолжительность — 13 серий.

Почему смотрим: здесь есть милые Акиканы и бедный японский школьник, втянутый в сумасшедший сюжет.

Ученые ломают голову над серьезным вопросом: по каким банкам следует разливать газировку? Для решения этой задачи они создали хуманизированные банки с напитками — Акиканов, которые в сражении должны решить, какой материал круче — сталь или алюминий?

Небольшое уточнение: выглядят Акиканы, как молодые девушки, а поддерживать их жизнь можно только одним способом — путем выдыхания углекислого газа «изо рта в рот».

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Текст для тех, кто хотел провести вечер за просмотром чего-то безумного.
 
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