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Это полный «Фури-Кури»! Советуем 10 аниме с безумным сюжетом
Источник материала: Tut.by
Илон Маск
Kill la Kill («Убей или умри»)
Представьте, что Японией правят школьники, самая могущественная организация страны — это студенческий совет, а самое мощное оружие — это школьные костюмы. Ко всему этому прибавьте инопланетян, жесткий иерархический строй и главную героиню, пытающуюся свергнуть этот строй с помощью (н-да) половинки гигантских ножниц.
Звучит все это дело как откровенный бред, но на самом деле Kill la Kill — это первоклассная смесь комедии, боевика и фантастики, помноженная на нетривиальный сеттинг. Прибавьте к этому анимацию от людей, подаривших миру «Евангелион» и «Гуррен-Лаганн», и получите отменный сериал с
Mawaru Penguindrum («Крутящийся пингвиний барабан»)
Название уже что-то, правда? Завязка тут простая: братья воскрешают сестру с помощью шляпы, купленной в океанариуме. Но в девочку вселяется дух, живущий в приобретенном сувенире: теперь парням придется заплатить за возрождение родственницы, отыскав загадочный «пингвиний барабан». Помогать им в этом квесте будут камрады духа — трио волшебных пингвинов.
Японцы умеют заворачивать сложные идеи в простые формы, и Mawaru Penguindrum — прямое тому доказательство. Под комедийной оберткой здесь скрывается мистическая драма, а мультяшная история превращается в притчу о жертвенности — неплохой сюжет для аниме, сюжет которого крутится вокруг пингвинов.
FLCL («Фури-Кури»)
Перед вами история обычного паренька, вырастившего на своей голове боевого робота. Естественно, вырос этот робот не просто так: причиной этого стал удар девчонки-пришельца, прибывшей на Землю на мотороллере.
Энокидо Ёдзи умудрился затронуть в крохотном сериале проблемы взросления, нравственности и индустриализации. У FLCL множество трактовок и скрытых смыслов, в нем использована куча художественных приемов и подтекстов: это тот случай, когда при пересмотре аниме ты открываешь для себя что-то новенькое.
Detroit Metal City («Детройт — город металла»)
Главный герой этого аниме, стеснительный паренек Соити Нэгиси, переезжает в Токио, чтобы заниматься музыкой. Его мечта осуществляется, но вместо желанной поп-музыки ему приходится играть в дэт-метал-группе Detroit Metal City, сочиняя безумные песни и появляясь на сцене в демоническом образе.
По сути, Detroit Metal City — это большая пародия, собравшая в себе все клише о металлистах. Также это карикатура на тему «покорения большого города»: тут мечты расходятся с реальностью, и о голливудском хеппи-энде можно забыть.
Prison School («Школа-тюрьма»)
Киёси, Такэхито, Синго, Дзёдзи и Рэйдзи становятся первыми учениками-парнями в девчачьей школе, но вместо рая попадают в ад. За подглядывание за девушками их заключают в школьную тюрьму: с наказаниями, кандалами и полосатыми робами. Удастся ли героям сбежать из этой темницы и одолеть своих надзирательниц — один большой вопрос.
Если в прочих аниме девчачьи школы — это настоящий подарок для парней, то Prison School — это пытка длиной в 12 серий. Здесь много кровавых и эротических сцен — убойное сочетание для тех, кому хочется чего-то пикантного.
Punch Line («Точка кипения»)
Очнувшись после падения в реку, Юта Ирадацу узнает, что его душа отделилась от тела. Об этом ему сообщает говорящий кот. Чтобы вернуться в свое тело, герою необходимо отыскать древнюю книгу: в этом ему помогут союзники и суперсилы, которые проявляются после того, как Юта видит девичьи трусики. Только есть одна загвоздка: если герой будет слишком долго смотреть на белье, Земля будет уничтожена метеоритом.
Мы привыкли к тому, что в
Gintama («Гинтама»)
Если в нашей реальности на территорию Японии вторгались американские корабли, то в мире Gintama в префектуру Канагава прибыли корабли инопланетян. Так, в середине девятнадцатого века случился первый контакт с пришельцами, самурайские мечи проиграли бластерам, и Япония превратилась в пристанище космических захватчиков. В центре всего этого безобразия оказался Гинтоки Саката — главный герой аниме, бывший революционер и просто «мастер на все руки».
Сюжет Gintama трудно описать: это винегрет из стилей и жанров, наполненный комедийными персонажами. Сериал высмеял все, что произвело человечество, и сделал это очень стильно: вроде как над твоими любимыми вещами насмехаются, но тебе приятно за этим наблюдать.
Shimoneta («Симонэта: Скучный мир, где не существует самой идеи похабных шуток»)
По сюжету, в Японии из-за закона «Об общественном порядке и добрых нравах» любые вещи, связанные с сексом, были объявлены вне закона и подлежали уничтожению — прямо как книги в «451 градус по Фаренгейту». Затем людям запретили упоминать эротику, и у японцев на шеях появились ошейники, реагирующие на запретные слова — нарушителей этого закона отправляли в исправительные лагеря.
Из-за этих запретов Япония стала самой высокоморальной страной в мире, но теперь молодежь не знает о существовании секса. С этим борются эро-террористы SOX: школьники, выкрикивающее пошлости и распространяющие порнографию.
Shimoneta — это новый взгляд на антиутопию: где вы еще увидите мир, в котором люди носят своеобразные «пояса верности», а самыми страшными преступниками считаются подростки, скачущие в масках из трусов?
Binbougami ga! («Нищебог же!»)
Итико Сакура настолько удачливая, что нарушает мировой баланс негативной и позитивной энергии. Для его восстановления в мир людей посылают богиню нищеты, Момидзи — она должна выкачать из Итико лишнюю удачу.
Помогать Момидзи будут демон-мазохист, плюшевый зомби и куча различных примочек, а Итико за свою удачу будет бороться с помощью плюшевых зверей и нечеловеческого везения. Как итог: эпические поединки и поломка «четвертой стены»
Akikan! («Пустая банка!»)
Ученые ломают голову над серьезным вопросом: по каким банкам следует разливать газировку? Для решения этой задачи они создали хуманизированные банки с напитками — Акиканов, которые в сражении должны решить, какой материал круче — сталь или алюминий?
Небольшое уточнение: выглядят Акиканы, как молодые девушки, а поддерживать их жизнь можно только одним способом — путем выдыхания углекислого газа «изо рта в рот».
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Текст для тех, кто хотел провести вечер за просмотром чего-то безумного.
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