Forbes впервые составил рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет

Источник материала: Tut.by

Русскоязычная редакция журнала Forbes впервые составила рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»). Соответствующий список опубликован на сайте издания. В него, в том числе, вошли певица Елизавета Гырдымова (Монеточка), ведущая шоу «Орел и решка» Анастасия Ивлеева, а также полузащитник сборной России по футболу Александр Головин.



Фото: instagram.com/_agentgirl_

Молодых визионеров авторы рейтинга определили в десяти номинациях: «Предприниматели», «Инвестиции», «Управление», «Музыка и кино», «Мода», «Социальные практики», «Искусство», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии», а также «Новые медиа» (в каждой из них — по три человека). Этих специалистов, уточнили в Forbes, выбирали не только жюри и редакция, но и читатели. Лонг-лист номинантов был размещен на сайте русскоязычной версии журнала в апреле.

Итоговый перечень победителей, указали авторы исследования, формировался на основе признания того или иного специалиста в профессиональном сообществе, а также «личной конкурентоспособности» молодых людей на российском или глобальном уровне. Для оценки медийности героев использованы данные «Яндекса», «Facebook Россия» и «Скан-Интерфакс», указали в Forbes, подчеркнув, что указанный рейтинг — это не демонстрация доходов. Личное состояние участников при составлении перечня не учитывалось.

Бизнесмены

В номинации «Предприниматели» Forbes отметил 30-летнюю соосновательницу образовательного проекта Devar Анну Белову (занимается производством детских книг с технологией дополненной реальности). Сейчас продукция этого проекта, заметили авторы рейтинга, продается в 40 странах, 70% ее выручки приходится на зарубежные рынки. В России Devar ежегодно продает более 1 млн книг, уточняет Forbes.

Другими победителями в этой категории составители рейтинга назвали сооснователя онлайн-школы английского языка Skyeng Георгия Соловьева (29 лет) и сооснователя производителя автономных сервисных роботов Promobot Олега Кивокурцева (28 лет).

Инвесторы

В этой категории победителями, по версии Forbes, стали 27-летний старший инвестиционный менеджер международного венчурного фонда Runa Capital Константин Виноградов (инвестирует в развивающиеся области ИТ), 26-летняя Галина Дегтярева — занимается развитием inhouse-инвестиционного подразделения в «Газпром-медиа Холдинге» — и 27-летний Эдуард Гуринович (развивал международную онлайн-платформу для продажи автомобилей CarPrice, а также инвестировал в Dbrain, R-Set и «Близкие.ру»).

Управленцы

Победителями в этой номинации Forbes назвал управляющего директора «Яндекс.Такси» Даниила Шулейко (30 лет), 29-летнего Петра Новикова — вместе с братом Федором он возглавляет команду разработчиков подразделения Airbnb Samara, которое займется строительством инновационной недвижимости — и инвестиционного директора Mail.ru Group Алексея Милевского (29 лет, отвечает в компании за M&A и венчурные инвестиции).

Спортсмены и киберспортсмены

В этой категории молодыми визионерами редакция и читатели журнала сочли играющего в «Монако» полузащитника сборной России по футболу Александра Головина (22 года), форварда российской сборной по хоккею Кирилла Капризова (21 год) и 20-летнего киберспортсмена Романа Кушнарева (Ramzes666).

Музыканты и кинодеятели

Наиболее перспективными молодыми специалистами в этой сфере в России, полагают эксперты Forbes, являются 28-летняя клипмейкер Алина Пязок (автор виральных клипов группы Little Big, в том числе ролика Skibidi), 27-летний кинорежиссер Кантемир Балагов (ленты «Дылда» и «Теснота»; обе были показаны в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале) и 20-летняя певица Елизавета Гырдымова (Монеточка).

Ученые

В этой категории специалисты отметили 24-летнего сооснователя платформы Dbrain Алексея Хахунова (проект помогает бизнесу решать задачи с помощью искусственного интеллекта), 25-летнего физика, старшего научного сотрудника Российского квантового центра Алексея Федорова (занимается разработкой и тестированием технологии «квантового блокчейна», которая позволяет хранить и верифицировать финансовые, коммерческие и другие данные) и 27-летнюю Елизавету Мелик-Гайказян (в составе международной группы ученых девушка разрабатывает новые материалы для солнечных батарей и светодиодов).

Новые медиа

Победителями в этой номинации по версии Forbes стали 24-летняя Татьяна Мингалимова (работает с Юрием Дудем над проектом «вДудь», а также занимается собственным YouTube-проектом «Нежный редактор»), 28-летняя ведущая телепрограммы о путешествиях «Орел и решка» Настя Ивлеева и 30-летняя телеведущая Мария Командная.

Деятели искусства

В этой категории в качестве перспективных российских специалистов эксперты журнала отметили 28-летнего пианиста Даниила Трифонова, 28-летнего художника Аслана Гайсумова и 27-летнего режиссера и актера Александра Молочникова.

Мода и дизайн

Молодыми российскими визионерами в этой сфере, считают в Forbes, являются 29-летняя Диляра Минрахманова (соосновательница бренда Outlaw Moscow), 18-летняя модель Кристина Грикайте и 27-летняя создательница марки одежды J.Kim Женя Ким.