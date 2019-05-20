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Приходите послушать хиты Ханса Циммера - самого модного композитора в кино

21.05.2019 10:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ханс Циммер прозвучит в исполнении знаменитого симфонического оркестра Lords Of The Sound уже 6 октября на сцене КЗ «Минск». Музыканты не раз выступали в Минске, концерты имели ошеломительный успех, потому оркестр возвращается, чтобы дать новое шоу.


Фото предоставлено организаторами

На этот раз Lords Of The Sound исполнят хиты Ханса Циммера, который обрел свою популярность после выхода культового фильма «Человек дождя». Циммер стал автором главной музыкальной темы, которую номинировали на «Оскар». Режиссер картины Барри Левинсон долго искал подходящее музыкальное сопровождение, пока его супруга не обратила внимание на творчество молодого композитора. Ханс впоследствии говорил, что прочувствовал главного героя и пытался воссоздать музыку из другого мира, непонятного простому обывателю.

Помимо работы над музыкой к «Человеку дождя», композитор писал для таких кинолент, как «Миссия невыполнима 2», «Багровый прилив», «Скала», «Настоящая любовь», «Гладиатор», «Перл-Харбор», «Интерстеллар», «Начало» и другие. Ханс Циммер стал автором знаменитых саундтреков серии фильмов «Пираты Карибского моря», а также «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь».

В 1995 году немецкий композитор победил в номинации «Лучшая музыка» на премии «Оскар». Награду Циммер получил за мелодии для мультфильма «Король лев».


Фото предоставлено организаторами

Послушать великого Ханса Циммера в исполнении Lords Of The Sound вы сможете 6 октября в концертном зале «Минск». Более того, до 1 июня действует специальная цена на билеты.

Когда: 6 октября, 19.00.

Где: .

Сколько: 25 — 110 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Ханс Циммер прозвучит в исполнении знаменитого симфонического оркестра Lords Of The Sound уже 6 октября на сцене КЗ «Минск». Музыканты не раз выступали в Минске, концерты...
 
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