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На пожаре в Полоцке сгорел блок сараев, повреждены дом и магазин

21.05.2019 10:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На пожаре в Полоцке сгорел блок сараев, повреждены дом и магазин
МЧС Республики Беларусь

Спасатели прибыли на место происшествия уже через несколько минут. Хозяйственные постройки были полностью охвачены огнем. 

Сблокированные сараи использовались для хранения личного имущества жителей стоящих поблизости жилых домов.

К счастью, к моменту возгорания внутри помещений никого не было, сообщили в МЧС.

Огонь уничтожил блок сараев, раму и подоконник на техническом этаже  в расположенном рядом пятиэтажном доме, повредил обшивку стен и раму балкона и кондиционер в частном магазине по соседству.

По факту ЧП проводится проверка. Рассматривается версия – поджог. 

На пожаре в Полоцке сгорел блок сараев, повреждены дом и магазин
В Полоцком районе мужчина из ревности поджег дом
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Сообщение о пожаре по улице Тросницкой в Полоцке поступило спасателям 20 мая.
 
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