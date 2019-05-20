На пожаре в Полоцке сгорел блок сараев, повреждены дом и магазин

Источник материала: Аргументы и факты

Спасатели прибыли на место происшествия уже через несколько минут. Хозяйственные постройки были полностью охвачены огнем.

Сблокированные сараи использовались для хранения личного имущества жителей стоящих поблизости жилых домов.

К счастью, к моменту возгорания внутри помещений никого не было, сообщили в МЧС.

Огонь уничтожил блок сараев, раму и подоконник на техническом этаже в расположенном рядом пятиэтажном доме, повредил обшивку стен и раму балкона и кондиционер в частном магазине по соседству.