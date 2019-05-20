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Умер бывший транспортный прокурор Анатолий Дудкин
Источник материала: Партизан
Как сообщили «Белорусскому партизану» друзья покойного, в эту же ночь умерла и мама Анатолия Дудкина. Таким образом, в семью пришло двойное горе.
Белорусским транспортным прокурором Анатолий Дудкин был назначен в 2007 году. В 2015 году транспортная прокуратура была ликвидирована и преобразована в управление Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах, которое Дудкин и возглавил. На контроле у управления также находятся вопросы использования трубопроводного транспорта.
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Как сообщили «Белорусскому партизану» друзья покойного, в эту же ночь умерла и мама Анатолия Дудкина. Таким образом, в семью пришло двойное горе.
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