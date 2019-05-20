Умер бывший транспортный прокурор Анатолий Дудкин





Белорусским транспортным прокурором Анатолий Дудкин был назначен в 2007 году. В 2015 году транспортная прокуратура была ликвидирована и преобразована в управление Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах, которое Дудкин и возглавил. На контроле у управления также находятся вопросы использования трубопроводного транспорта.