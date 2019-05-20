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Под Минском задержали иностранца, подозреваемого в изнасиловании и убийстве

21.05.2019 11:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Под Минском задержали иностранца, подозреваемого в изнасиловании и убийстве
Фото из открытых источников

В России мужчину подозревают в изнасиловании и убийстве 23-летней девушки.

«От московских полицейских нам поступила информация о возможном нахождении в Беларуси участника одной из этнических преступных группировок, который может совершать корыстно-насильственные злодеяния. Чтобы не допустить этого и найти гостя страны, были проведены соответствующие оперативно-разыскные мероприятия», – сообщил замначальника отдела управления ГУБОПиК МВД Сергей Ванагель.

Мужчина ехал из Витебска в Минск на «маршрутке». Его задержали на АЗС недалеко от столицы и выслали в принудительном порядке. В соседнем государстве иностранца задержали сыщики московского уголовного розыска. 

По информации сотрудников полиции, перед тем как направиться в Беларусь, злоумышленник ночью подвозил 23-летнюю девушку домой. По дороге водитель изнасиловал и убил попутчицу, а труп сбросил в реку. 

Под Минском задержали иностранца, подозреваемого в изнасиловании и убийстве
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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