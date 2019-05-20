Под Минском задержали иностранца, подозреваемого в изнасиловании и убийстве

Источник материала: Аргументы и факты

В России мужчину подозревают в изнасиловании и убийстве 23-летней девушки.

«От московских полицейских нам поступила информация о возможном нахождении в Беларуси участника одной из этнических преступных группировок, который может совершать корыстно-насильственные злодеяния. Чтобы не допустить этого и найти гостя страны, были проведены соответствующие оперативно-разыскные мероприятия», – сообщил замначальника отдела управления ГУБОПиК МВД Сергей Ванагель.

Мужчина ехал из Витебска в Минск на «маршрутке». Его задержали на АЗС недалеко от столицы и выслали в принудительном порядке. В соседнем государстве иностранца задержали сыщики московского уголовного розыска.