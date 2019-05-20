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В минском ангаре пройдет закрытая вечеринка. Не провороньте регистрацию - вход свободный

21.05.2019 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Jameson задает новый формат вечеринок: 1 июня в 21.00 Оk16 преобразится до неузнаваемости — ангар станет платформой для коннекта и нетворкинга, где соберутся разные компании близких по духу людей.


Вечеринка Jameson Block Party. Фото носит иллюстративный характер

В этом году Jameson объединит все, что вам нравится: трендовая музыка, любимый виски, лучшие фудкорты Минска, общение с интересными людьми в приятной атмосфере — Jameson Connects станет местом, где каждый найдет что-то свое.

Формат вечеринки действительно необычный: на смену всем знакомой энергичной Jameson Block Party приходит ночной фестиваль местных комьюнити, который в атмосфере непринужденного общения объединит людей с одинаковыми интересами, а также обеспечит знакомства с теми, кто вдохновит и поделится своим опытом.

Организаторы подготовили массу сюрпризов — и главной фишкой мероприятия станет битва баров. Ведущая в Беларуси продакшн-студия Partizan Production, организатор вечеринок «375» Sergey Mihas и dev.by создадут на вечеринке свои уникальные бары, где поделятся опытом, угостят особыми коктейлями и вдохновят всех любителей направлений Photo&Filming, Music и IT.


Вечеринка Jameson Block Party. Фото носит иллюстративный характер

Это будет вечеринка на любой вкус: любители бургеров, картофеля фри, вока и тако точно найдут темы для общения на мультифудкорте от Burgerlab, Bulba Fries, «Суши весла» и Papa Taco.

А еще про музыку: Jameson объединит крутых музыкальных исполнителей, таких как Кирилл Иванов (СБПЧ) с Dj Set, белорусскую группу Intelligency, локальных DJ, а также группу Jazzanova из самого сердца Германии.

Попасть на закрытую вечеринку можно только по предварительной регистрации на сайте Jameson Connects. Кстати, быстрее пройти отбор и стать частью тусовки можно по специальным промокодам, которые можно получить у своих друзей и у тех самых представителей Photo&Filming, Music и IT.

Когда: 1 июня, 21.00 — 2.00.

Где: ангар (ул. Октябрьская, 16).

Сколько: бесплатно, но по предварительной регистрации.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Jameson задает новый формат вечеринок: 1 июня в 21.00 Оk16 преобразится до неузнаваемости - ангар станет платформой для коннекта и нетворкинга, где соберутся разные...
 
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