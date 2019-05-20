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В минском ангаре пройдет закрытая вечеринка. Не провороньте регистрацию - вход свободный
Источник материала: Tut.by
В этом году Jameson объединит все, что вам нравится: трендовая музыка, любимый виски, лучшие фудкорты Минска, общение с интересными людьми в приятной атмосфере — Jameson Connects станет местом, где каждый найдет что-то свое.
Формат вечеринки действительно необычный: на смену всем знакомой энергичной Jameson Block Party приходит ночной фестиваль местных комьюнити, который в атмосфере непринужденного общения объединит людей с одинаковыми интересами, а также обеспечит знакомства с теми, кто вдохновит и поделится своим опытом.
Организаторы подготовили массу сюрпризов — и главной фишкой мероприятия станет битва баров. Ведущая в Беларуси продакшн-студия Partizan Production, организатор вечеринок «375» Sergey Mihas и dev.by создадут на вечеринке свои уникальные бары, где поделятся опытом, угостят особыми коктейлями и вдохновят всех любителей направлений Photo&Filming, Music и IT.
Это будет вечеринка на любой вкус: любители бургеров, картофеля фри, вока и тако точно найдут темы для общения на мультифудкорте от Burgerlab, Bulba Fries, «Суши весла» и Papa Taco.
А еще про музыку: Jameson объединит крутых музыкальных исполнителей, таких как Кирилл Иванов (СБПЧ) с Dj Set, белорусскую группу Intelligency, локальных DJ, а также группу Jazzanova из самого сердца Германии.
Попасть на закрытую вечеринку можно только по предварительной регистрации на сайте Jameson Connects. Кстати, быстрее пройти отбор и стать частью тусовки можно по специальным промокодам, которые можно получить у своих друзей и у тех самых представителей Photo&Filming, Music и IT.
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