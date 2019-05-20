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Отопительный сезон завершён. Готовимся к следующему!

21.05.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

На основании распоряжения Кобринского районного исполнительного комитета от 12 апреля 2019г № 44-р принято решение об окончании отопительного сезона с 12 апреля.  Отопительный сезон 2018 – 2019 г.г. в г. Кобрине и районе прошёл без перебоев в работе и аварий в системах теплоснабжения. По сравнению с прошлыми периодами значительно сократилось количество жалоб на качество теплоснабжения.

При этом не следует забывать о подготовке к следующему отопительному сезону. Ведь подготовка к осенне–зимнему периоду характеризуется напряжённой и ответственной работой всех потребителей тепловой энергии и энергоснабжающих организаций. Бесперебойное и надёжное теплоснабжение потребителей и успешное прохождение отопительного периода во многом зависит от своевременной и качественной подготовки теплового хозяйства и оформления паспорта готовности в предусмотренные Правилами сроки.

 В связи с этим Кобринская районная энергогазинспекция напоминает: подготовка к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов должна осуществляться в соответствии с требованиями ТКП 388 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», согласно которым потребители тепловой энергии обязаны:

— на основе анализа функционирования в предыдущий ОЗП систем теплопотребления и тепловых сетей в срок до 1 мая текущего года разработать планы организационно–технических мероприятий по подготовке к предстоящему ОЗП с учетом предписаний органов Госэнергонадзора, органов государственного надзора за рациональным использованием топливо — энергетических ресурсов;

— провести работы по профилактике и ремонту внутренних и подводящих тепло-, газо-, водо-, и электрокоммуникаций, приборов коммерческого учета и регулирования тепловой энергии, в том числе по своевременной поверке приборов коммерческого учета, установить расчетные дросселирующие устройства (под контролем и по согласованию с представителем энергоснабжающей организации) с обязательной установкой пломб энергоснабжающей организации и составлением акта;    

— провести работы по профилактике, ремонту, замене основного и вспомогательного теплотехнического оборудования, теплоиспользующих установок, трубопроводов тепловых сетей, ЦТП, ИТП, ТП, внутренних систем теплоснабжения зданий, а также мероприятия, предусмотренные программой по энергосбережению на текущий год;

— обеспечить готовность теплоиспользующих установок и тепловых сетей к выполнению температурных графиков при всех диапазонах температур наружного воздуха;

—  выполнить запланированные мероприятия по предупреждению повреждений оборудования и сооружений в условиях низких температур наружного воздуха;

— выполнить работы по очистке и испытаниям теплообменников с составлением соответствующих актов в порядке, предусмотренном техническими нормативными правовыми актами;

 — выполнить испытания и промывку тепловых сетей, систем отопления, элеваторных узлов, систем вентиляции с составлением соответствующих актов в порядке, предусмотренном техническими нормативными актами, с участием энергоснабжающей организации;

 — выполнить проверку исправности систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии;

— провести проверку оперативных и исполнительных схем теплоснабжения, уточнить планы по взаимодействию с оперативными службами энергоснабжающих организаций в случае аварийных ситуаций.

В целях своевременной подготовки к работе в ОЗП Энергогазнадзор рекомендует: назначить не позднее 1 августа 2019 года специальную комиссию, определяющую готовность потребителя (теплоисточника) к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.; в состав комиссии обязательно включить руководителя, других ответственных должностных лиц организации – потребителя тепловой энергии (владельца теплоисточника), представителя Госэнергогазнадзора (по согласованию); в состав комиссии для жилищного фонда, не находящегося на обслуживании организаций жилищно-коммунального хозяйства (ЖПК, ЖСПК, ТС и др.), включить представителя районной (городской) организации ЖКХ (по согласованию); в срок до 15 июня 2019 года согласовать в Кобринской районной энергогазинспекции дату работы комиссии по проверке готовности систем теплоснабжения организации к работе в ОЗП. При несогласовании даты она будет установлена Графиком регистрации паспортов готовности к работе в ОЗП 2019-2020 гг.; при суммарной мощности котельного оборудования более 200кВт и (или) единичной мощностью котельного оборудования 100 кВт и выше получить заключение о готовности к работе в ОЗП в Госпромнадзоре; все работы на оборудовании теплоисточников, тепловых сетей и систем теплопотребления должны быть закончены в сроки, установленные Графиком регистрации паспортов готовности к работе в ОЗП 2019-2020 годов, но не позднее 20 сентября 2019 года; паспорт готовности к работе в осенне-зимний период потребителя (теплоисточника) зарегистрировать в Госэнергогазнадзоре в сроки, установленные Графиком регистрации паспортов готовности к работе в ОЗП 2019-2020 годов.

Для подачи заявления и получения подробной информации обращаться в Кобринскую районную энергогазинспекцию.

Энергогазнадзор предупреждает, что в соответствии со статьёй 20.11. Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь  непринятие мер по подготовке теплоиспользующего оборудования для работы в осенне-зимний период влечёт наложение штрафа в размере от 1 до 20 базовых, на юридическое лицо – до 500 базовых величин.

Павел ВОРОНИЧ, государственный инспектор Кобринской районной Энергогазинспекции.

 
 
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Отопительный сезон завершён. Готовимся к следующему!
 
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