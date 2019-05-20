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Готовимся к проведению выпускного вечера? Соблюдаем налоговое законодательство!
21.05.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
В связи с проведением выпускных вечеров повышенным спросом пользуются следующие виды услуг:
1. Парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру;
2. Фотосъемка и видеосъемка событий;
3. Музыкально-развлекательное обслуживание (деятельность музыкантов, предоставление услуг тамадой);
4. Деятельность, связанная с поздравлением с праздниками независимо от места их проведения;
5. Выполнение работ, оказание услуг по оформлению (украшению) внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений, помещений, иных мест);
6. Нанесение аквагрима;
7. Упаковка товаров, предоставленных потребителем.
Физические лица, которые планируют осуществлять указанные виды деятельности, обязаны до начала осуществления деятельности подать в налоговый орган уведомление о постановке на учет с указанием видов деятельности, которые они предполагают осуществлять, периода и места осуществления деятельности.
Более подробную информацию по вопросу уплаты единого налога можно получить в ближайшей налоговой инспекции.
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В связи с проведением выпускных вечеров повышенным спросом пользуются следующие виды услуг: 1. Парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по...
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