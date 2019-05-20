Готовимся к проведению выпускного вечера? Соблюдаем налоговое законодательство!

Источник материала: Пинский Вестник

В связи с проведением выпускных вечеров повышенным спросом пользуются следующие виды услуг:

1. Парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру;

2. Фотосъемка и видеосъемка событий;

3. Музыкально-развлекательное обслуживание (деятельность музыкантов, предоставление услуг тамадой);

4. Деятельность, связанная с поздравлением с праздниками независимо от места их проведения;

5. Выполнение работ, оказание услуг по оформлению (украшению) внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений, помещений, иных мест);

6. Нанесение аквагрима;

7. Упаковка товаров, предоставленных потребителем.

Физические лица, которые планируют осуществлять указанные виды деятельности, обязаны до начала осуществления деятельности подать в налоговый орган уведомление о постановке на учет с указанием видов деятельности, которые они предполагают осуществлять, периода и места осуществления деятельности.

Более подробную информацию по вопросу уплаты единого налога можно получить в ближайшей налоговой инспекции.