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Готовимся к проведению выпускного вечера? Соблюдаем налоговое законодательство!

21.05.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  В связи с проведением выпускных вечеров повышенным спросом пользуются следующие виды услуг:

  1. Парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру;

  2. Фотосъемка и видеосъемка событий;

  3. Музыкально-развлекательное обслуживание (деятельность музыкантов, предоставление услуг тамадой);

  4. Деятельность, связанная с поздравлением с праздниками независимо от места их проведения;

  5. Выполнение работ, оказание услуг по оформлению (украшению) внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений, помещений, иных мест);

  6. Нанесение аквагрима;

  7. Упаковка товаров, предоставленных потребителем.

  Физические лица, которые планируют осуществлять указанные виды деятельности, обязаны до начала осуществления деятельности подать в налоговый орган уведомление о постановке на учет с указанием видов деятельности, которые они предполагают осуществлять, периода и места осуществления деятельности.

  Более подробную информацию по вопросу уплаты единого налога можно получить в ближайшей налоговой инспекции.

 
 
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  В связи с проведением выпускных вечеров повышенным спросом пользуются следующие виды услуг:   1. Парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по...
 
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