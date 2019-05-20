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В «Красном Бору» пройдёт праздник охоты

21.05.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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В «Красном Бору» пройдёт праздник охоты

В «Красном Бору» пройдёт праздник охоты

Фестиваль “Праздник охоты” и Чемпионат Европы среди вабильщиков оленя состоятся в охотничьем хозяйстве «Красный Бор».

– В этом году организатором чемпионата Европы среди вабильщиков оленя выступает Белорусское общество охотников и рыболовов совместно с Новополоцким обществом с ограниченной ответственностью «Интерсервис». Соревнования состоятся на территории охотничьего хозяйства «Красный Бор». Чемпионат пройдёт 25 мая. Заявки подали более 100 участников из 13 стран. Это мероприятие приурочено к фестивалю «Праздник охоты», где охотники будут соревноваться в скорости, выносливости и меткости. Зрителям организаторы подготовили множество различных сюрпризов, — рассказал председатель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Юрий Шумский.
Вабить — значит имитировать, звать зверя его голосом. Участники чемпионатов среди вабильщиков соревнуются в разных дисциплинах, например имитируют голос молодого оленя, взрослого, оленя-вожака со стадом или даже двух оленей, вызывающих друг друга на бой. Можно использовать любые предметы, кроме электронных манков.
Фестиваль “Праздник охоты” обещает быть насыщенным и интересным.
Мастер-классы. На фестивале вы сможете интересно и с пользой провести время, посетив различные мастер-классы:
-мастер-класс по приготовлению блюд из дичи и дегустацию приготовленных блюд;
-мастер-класс по стрельбе из лука;
-мастер-классы по вабе волка, лося, по подманиванию косули, гусей, уток, рябчика;
-демонстрацию процесса производства мёда.
Развлечения. Для участников и гостей фестиваля подготовлены зоны отдыха и развлечений. Все посетители хозяйства смогут бесплатно прокатиться на лошадях, принять участие в соревнованиях в меткости и ловкости или отдохнуть в пикник-зоне.
На территории будут организованы фотовыставка, выставка охотничьих трофеев, а также демонстрация пород охотничьих собак.
Для самых маленьких гостей есть детская игровая зона с аттракционами и аниматорами.
В конце дня гостей ожидает музыкальный подарок – концерт группы «Дрозды».
Пикник-газон. Гости фестиваля смогут устроить пикник на канадском газоне. Не забудьте захватить с собой пледы.
Кемпинг. Для тех, кто предпочитает единение с природой, на территории охотничьего хозяйства оборудован бесплатный кемпинг. Кемпинг оснащен всем необходимым для отдыха.
Справки по телефону:
+37529 222-26-41.
Вход свободный.

 
 
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> Фестиваль “Праздник охоты” и Чемпионат Европы среди вабильщиков оленя состоятся в охотничьем хозяйстве «Красный Бор». – В этом году организатором чемпионата...
 
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