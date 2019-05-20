В Мире презентовали медали II Европейских игр 2019 года

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Ровно за месяц до начала II Европейских игр в замковом комплексе «Мир» прошла презентация наградных и памятных медалей предстоящего мультиспортивного форума.

Место проведения торжественной церемонии было выбрано не случайно: в этот день в Мир прибыла эстафета огня «Пламя мира», символизирующая основные принципы олимпийского движения: взаимопонимание, дружбу, атмосферу солидарности и интернационализма, гармоничное развитие человеческого тела и духа.

В дизайне медалей, разработанном создателями общей концепции бренда

II Европейских игр – компанией «Brama Branding» – нашел отражение главный символ Игр – волшебный цветок папоротника «Папараць кветка».

Легенда медали

Форма медали – классический круг, внутри которого лучистый элемент с нечеткими очертаниями – именно так выглядит солнце ярким летним днем, напоминая нам о времени проведения Игр. Конец июня – самый жаркий период белорусского лета, когда солнце словно плавится на небосводе. Также подобная «уютная» форма без резких углов олицетворяет черты белорусского народа: мягкость, дружелюбность, добродушие, близость к природе. Неслучайным является и диаметр медали – 9,5 сантиметров, ведь население Беларуси составляет 9,5 миллионов человек. Впечатление домашнего уюта и тепла добавит чехол для медалей, изготовленный из натурального дерева. Это вызывает ассоциацию с традиционными белорусскими ремеслами, белорусской природой и, в частности, с лесами. Здесь, в самом сердце Европы, по легенде, зацветает чудесный цветок – Папараць-кветка, исполняющий мечты.

Как отметил директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин:

«Презентация медалей любого спортивного форума подобного уровня – один из ключевых моментов подготовки не только для команды организаторов, но и для команд-участниц Игр, и самое главное, для самих атлетов. Теперь их ожидания, то, ради чего они упорно трудились на протяжении долгого времени, приобрели конкретную форму: ровно через месяц первые награды найдут своих обладателей».

Корпус медалей выполнен из специального сплава – томпака. При их изготовлении используются драгоценные металлы – золото 24К, чистое серебро

999-ой пробы и бронза – в соответствии с тремя достоинствами наград. Для упрочнения драгоценного покрытия используются также наноалмазы, запатентованная технология белорусских разработчиков. Для изготовления одной медали высшей пробы требуется квадриллион (1015) наноалмазов.

Процесс производства одной медали, сочетающий в себе традиционные техники чеканки и нанотехнологии, занимает порядка 20 часов. Вес одной награды составляет около 540 граммов, диаметр – 9,5 см, а её толщина – около 1 см.

Всего для II Европейских игр будет изготовлено 1084 медалей: по 329 золотых и серебряных, а также 426 бронзовых. Наименование вида спорта и дисциплины, в которой вручается медаль будет выгравировано на оборотной стороне каждой награды. Каждая медаль будет упакована в деревянный футляр из твердых пород дерева, на верхней части которого логотип Игр будет нанесен цветом, соответствующим занятому месту (1 место – золотой, 2 место – серебряный,

3 место – бронзовый).

Помимо наградных медалей, будут также изготовлены памятные, которыми будут награждены все участники II Европейских игр и официальные лица, входящие в состав спортивных делегаций стран. Они станут уменьшенной копией наград призеров соревнований.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют

200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 г. в Токио (Япония).

Билеты на соревнования II Европейских игр доступны к покупке в кассах официального билетного оператора Ticketpro, а также на сайте minsk2019.ticketpro.by. Стоимость билета на спортивные соревнования варьируется от 5 белорусских рублей или 2 евро (для иностранных граждан) до 50 белорусских рублей или соответственно 20 евро. Стоимость билетов на Церемонию открытия варьируется от 150 до 300 белорусских рублей в зависимости от категории места. Цены билетов на Церемонию закрытия несколько ниже, их стоимость от 70 до 150 белорусских рублей. Стоимость билетов в кассах не отличается от стоимости билетов на сайте minsk2019.ticketpro.by.