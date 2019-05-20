В Мирском замке презентовали медали II Европейских игр

Источник материала: Tut.by

За месяц до начала II Европейских игр в замковом комплексе «Мир» прошла презентация наградных и памятных медалей предстоящего мультиспортивного форума, сообщает управление по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года».



Фото: minsk2019.by

Место проведения торжественной церемонии было выбрано не случайно: в этот день в Мир прибыла эстафета огня «Пламя мира».

Отмечается, что в дизайне медалей, разработанном создателями общей концепции бренда II Европейских игр — компанией «Brama Branding» — нашел отражение главный символ Игр — волшебный цветок папоротника «Папараць кветка».







Фото: minsk2019.by

Легенда медали Форма медали — классический круг, внутри которого лучистый элемент с нечеткими очертаниями — именно так выглядит солнце ярким летним днем, напоминая нам о времени проведения Игр. Конец июня — самый жаркий период белорусского лета, когда солнце словно плавится на небосводе. Также подобная «уютная» форма без резких углов олицетворяет черты белорусского народа: мягкость, дружелюбность, добродушие, близость к природе. Неслучайным является и диаметр медали — 9,5 сантиметров, ведь население Беларуси составляет 9,5 миллионов человек. Впечатление домашнего уюта и тепла добавит чехол для медалей, изготовленный из натурального дерева. Это вызывает ассоциацию с традиционными белорусскими ремеслами, белорусской природой и, в частности, с лесами. Здесь, в самом сердце Европы, по легенде, зацветает чудесный цветок — Папараць-кветка, исполняющий мечты.

— Презентация медалей любого спортивного форума подобного уровня — один из ключевых моментов подготовки не только для команды организаторов, но и для команд-участниц Игр и, самое главное, для самих атлетов. Теперь их ожидания, то, ради чего они упорно трудились на протяжении долгого времени, приобрели конкретную форму: ровно через месяц первые награды найдут своих обладателей, — отметил директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин.

Корпус медалей выполнен из специального сплава — томпака. При их изготовлении используются драгоценные металлы — золото 24К, чистое серебро 999-й пробы и бронза — в соответствии с тремя достоинствами наград. Для упрочнения драгоценного покрытия используются также наноалмазы, запатентованная технология белорусских разработчиков. Для изготовления одной медали высшей пробы требуется квадриллион (1015) наноалмазов.

Процесс производства одной медали, сочетающий в себе традиционные техники чеканки и нанотехнологии, занимает порядка 20 часов. Вес одной награды составляет около 540 граммов, диаметр — 9,5 см, а ее толщина — около 1 см.

Всего для II Европейских игр будет изготовлено 1084 медали: по 329 золотых и серебряных, а также 426 бронзовых.

Наименование вида спорта и дисциплины, в которой вручается медаль, будет выгравировано на оборотной стороне каждой награды. Каждая медаль будет упакована в деревянный футляр из твердых пород дерева, на верхней части которого логотип Игр будет нанесен цветом, соответствующим занятому месту (1-е место — золотой, 2-е место — серебряный, 3-е место — бронзовый).

Помимо наградных медалей, будут также изготовлены памятные, которыми будут награждены все участники II Европейских игр и официальные лица, входящие в состав спортивных делегаций стран. Они станут уменьшенной копией наград призеров соревнований.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 8 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 в Токио (Япония).

Билеты на соревнования II Европейских игр доступны к покупке в кассах официального билетного оператора Ticketpro, а также на сайте minsk2019.ticketpro.by. Стоимость билета на спортивные соревнования варьируется от 5 белорусских рублей или 2 евро (для иностранных граждан) до 50 белорусских рублей или соответственно 20 евро. Стоимость билетов на церемонию открытия — от 150 до 300 белорусских рублей в зависимости от категории места. Цены билетов на церемонию закрытия несколько ниже, их стоимость от 70 до 150 белорусских рублей. Стоимость билетов в кассах не отличается от стоимости билетов на сайте minsk2019.ticketpro.by.