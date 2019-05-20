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Свыше полумиллиона тонн калийных удобрений в контейнерах будет поставлено в Китай

21.05.2019 11:54 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Свыше полумиллиона тонн калийных удобрений в контейнерах будет поставлено в Китай

Это предусматривает меморандум, который был подписан между Белорусской калийной компанией и китайской компанией CNAMPGC, сообщает официальный сайт БКК.

Надо отметить, что тестовый период контейнерных поставок стартовал в январе нынешнего года и подтвердил большой потенциал этого направления совместной работы БКК и CNAMPGC.

Развитие контейнерных отгрузок калийных удобрений в Китай представляет собой перспективное направление, так как создает более высокий уровень сервиса, считают в Белорусской калийной компании.

Надо отметить, что компания уделяет большое внимание организации контейнерных поставок в целом: по результатам прошлого года на вышеуказанный вид отгрузок пришлось порядка 10% от общего экспорта.

 
 
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Это предусматривает меморандум, который был подписан между Белорусской калийной компанией и китайской компанией CNAMPGC, сообщает официальный сайт БКК.
 
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