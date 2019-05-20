Горецкий РОВД: проверяйте, кого пускаете в дом

Источник материала: Горецкий вестник

Горецкий РОВД призывает одиноко проживающих пожилых граждан быть внимательными при общении с незнакомыми людьми, которые могут представляться сотрудниками «социальных служб, работниками горгаза, горсвета».





При плановом посещении и проверке техисправности коммуникаций, запишите данные посетителей. Созвонитесь с руководителями предприятий и выясните, работает ли данный человек в их организации и какова цель его визита.

В вечернее и ночное время избегайте находиться в безлюдных и неосвещенных местах.

За необходимой помощью можно обратиться по телефонам: 102, 5-88-85, (029)320-51-23, (029)746-09-51

Александр Барщевский, вриод начальника

милиции общественной безопасности Горецкого РОВД