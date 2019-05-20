|
Горецкий РОВД: проверяйте, кого пускаете в дом
21.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Горецкий РОВД призывает одиноко проживающих пожилых граждан быть внимательными при общении с незнакомыми людьми, которые могут представляться сотрудниками «социальных служб, работниками горгаза, горсвета».
При плановом посещении и проверке техисправности коммуникаций, запишите данные посетителей. Созвонитесь с руководителями предприятий и выясните, работает ли данный человек в их организации и какова цель его визита.
В вечернее и ночное время избегайте находиться в безлюдных и неосвещенных местах.
За необходимой помощью можно обратиться по телефонам: 102, 5-88-85, (029)320-51-23, (029)746-09-51
Александр Барщевский, вриод начальника
милиции общественной безопасности Горецкого РОВД
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горецкий РОВД призывает одиноко проживающих пожилых граждан быть внимательными при общении с незнакомыми людьми, которые могут представляться сотрудниками...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)