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Горецкий РОВД: проверяйте, кого пускаете в дом

21.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Горецкий РОВД призывает одиноко проживающих пожилых граждан быть внимательными при общении с незнакомыми людьми, которые могут представляться сотрудниками «социальных служб, работниками горгаза, горсвета».

 

Горецкий РОВД: проверяйте, кого пускаете в дом
Фото носит иллюстративный характер.

 

При плановом посещении и проверке техисправности  коммуникаций, запишите данные посетителей. Созвонитесь с руководителями предприятий и выясните, работает ли данный человек в их организации и какова цель его визита.

В вечернее и ночное время избегайте находиться в безлюдных и неосвещенных местах.

За необходимой помощью можно обратиться  по телефонам: 102, 5-88-85, (029)320-51-23, (029)746-09-51

 

Александр Барщевский, вриод начальника

милиции общественной безопасности Горецкого РОВД


 
Теги: Могилев
 
 
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  Горецкий РОВД призывает одиноко проживающих пожилых граждан быть внимательными при общении с незнакомыми людьми, которые могут представляться сотрудниками...
 
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