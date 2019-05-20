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У Чижа решили забрать «Динамо». 20 лет назад его так же отобрали у другого владельца
Источник материала: KYKY>
Мингорисполком подал иск на Юрия Чижа, которому принадлежат 57% акций минского «Динамо». Сегодня, 21 мая, Экономический суд Минска начал рассмотрение этого дела,
В декабре 1999 года компания «Трайпл» (ей владеет Юрий Чиж) стала одним из учредителей «Динамо» и получила 40 акций. Тогда же «Динамо-Минск» решил выпустить 108 простых акций. На предварительном заседании Мингорисполком настаивал на том, чтобы отменить это решение. Он пояснил свою позицию тем, что тогда акции не зарегистрировали должным образом. Сначала их не приобрели, а даже после приобретения они не прошли государственную регистрацию. Представитель мэрии подчеркнула, что в марте 2019 года Мингорсовет отменил решение 1999 года о госрегистрации субъектов хозяйствования, в том числе футбольного клуба. На что ответчик заявил, что «Динамо-Минск» уже оспаривает эту отмену.
Напомним: в марте мы
Юрий Чиж стал владельцем «Динамо» в 1999-м. Он питал надежды в отношении клуба и, видимо, остро переживал проигрыши футболистов: за все время он сменил 30 тренеров. Ключевым моментом для бизнесмена стал проигрыш «Динамо» питерскому «Зениту» со счетом 1:8. Тогда и было принято решение сменить хозяина беларуского клуба. Внимательные беларусы заметили, что Юрий даже перестал ходить на игры «Динамо».
Интересный факт: В 1999 году государство отобрало клуб и бренд у главы кооператива «Березка» Евгения Хвастовича, который на тот момент их приватизировал, и отдало Юрию. Напрашивается вывод: Чиж получил футбольный клуб «Динамо-Минск» практически так же, как сейчас может потерять.
Фото обложки: Tribuna.com.
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Мингорисполком подал иск на Юрия Чижа, которому принадлежат 57% акций минского «Динамо». Сегодня, 21 мая, Экономический суд Минска начал рассмотрение этого дела,...
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