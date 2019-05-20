ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У Чижа решили забрать «Динамо». 20 лет назад его так же отобрали у другого владельца

21.05.2019 12:40 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Мингорисполком подал иск на Юрия Чижа, которому принадлежат 57% акций минского «Динамо». Сегодня, 21 мая, Экономический суд Минска начал рассмотрение этого дела, пишет TUT.by.

В декабре 1999 года компания «Трайпл» (ей владеет Юрий Чиж) стала одним из учредителей «Динамо» и получила 40 акций. Тогда же «Динамо-Минск» решил выпустить 108 простых акций. На предварительном заседании Мингорисполком настаивал на том, чтобы отменить это решение. Он пояснил свою позицию тем, что тогда акции не зарегистрировали должным образом. Сначала их не приобрели, а даже после приобретения они не прошли государственную регистрацию. Представитель мэрии подчеркнула, что в марте 2019 года Мингорсовет отменил решение 1999 года о госрегистрации субъектов хозяйствования, в том числе футбольного клуба. На что ответчик заявил, что «Динамо-Минск» уже оспаривает эту отмену.

Напомним: в марте мы рассказывали, что «Трайпл» выставил на продажу свою долю – пакет акций футбольного клуба «Динамо-Минск». За одну акцию просили более 19 тысяч рублей, а весь пакет оценили в один миллион рублей. 

Юрий Чиж стал владельцем «Динамо» в 1999-м. Он питал надежды в отношении клуба и, видимо, остро переживал проигрыши футболистов: за все время он сменил 30 тренеров. Ключевым моментом для бизнесмена стал проигрыш «Динамо» питерскому «Зениту» со счетом 1:8. Тогда и было принято решение сменить хозяина беларуского клуба. Внимательные беларусы заметили, что Юрий даже перестал ходить на игры «Динамо».

Интересный факт: В 1999 году государство отобрало клуб и бренд у главы кооператива «Березка» Евгения Хвастовича, который на тот момент их приватизировал, и отдало Юрию. Напрашивается вывод: Чиж получил футбольный клуб «Динамо-Минск» практически так же, как сейчас может потерять.

Фото обложки: Tribuna.com.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мингорисполком подал иск на Юрия Чижа, которому принадлежат 57% акций минского «Динамо». Сегодня, 21 мая, Экономический суд Минска начал рассмотрение этого дела,...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 25 мая белорусские водители обязаны включать ближний свет фар днём
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика