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Минчанин поставил палатку под окнами девушки, чтобы вернуть её любовь

21.05.2019 11:45 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минчанин не вынес горечи расставания и решил вернуть бывшую девушку: под ее окнами разложил палатку, поставил стулья и стал ждать. Об этом сообщает TUT.by.

Действо развернулась под окнами дома по адресу улица Железнодорожная, 126. Парня зовут Максим Тимошков, ему 24 года. Для пущей аутентичности он даже «разжег» костер – установил «инсталляцию» из лампочек, а палатку купил на последние деньги по акции. Его пассия – Елена. Любовный инцидент, который привел к разрыву, Максим называет «сложным замесом». 

Интересно, что молодые люди состояли в отношениях с 2017 года, а инициатором расставания стал именно Максим. Он наломал дров: влюбился в другую, но с ней ничего не вышло, поэтому захотел вернуться в родные пенаты. Но Елена говорит, что из-за него разочаровалась в мужчинах, и не может больше ни с кем встречаться.

Вспоминая былое, Тимошков рассказал, что они дополняли друг друга, как инь и ян. Скромность Елены разбавлялась раскованностью Максима. А дальше – как и у всех: расходились, «блочили» друг друга и сходились вновь. Но Максим сделал выбор: если надежда и должна умереть, то только здесь – под окнами Елены.

На вопрос журналистов, не боится ли он часами нести вахту, ночевать в палатке и тем самым привлечь внимание милиции, беларус ответил коротко: нет. «Я сейчас не боюсь ничего, пока у меня есть что-то внутри. Я уйду, когда все это внутри меня умрет», – пояснил Тимошков.

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Минчанин не вынес горечи расставания и решил вернуть бывшую девушку: под ее окнами разложил палатку, поставил стулья и стал ждать. Об этом сообщает TUT.by. Действо...
 
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