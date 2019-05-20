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С 25 мая по 5 июня 2019 года Госавтоинспекция проводит республиканское специальное комплексное мероприятие под названием «Внимание — дети!»

21.05.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В эти дни предусматривается обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями, чтобы привлечь внимание детей и всех участников дорожного движения.(п.166.9 Правил дорожного движения).

Уважаемые родители, постоянно контролируйте местонахождение своих детей. Не оставляйте их без присмотра и следите, чтобы ребята не играли вблизи дорог. Объясняйте им, как вести себя в опасных ситуациях. Прикрепляйте к одежде детей световозвращающие элементы. Напоминайте маленьким участникам дорожного движения правила безопасного поведения на улице, следите за тем, чтобы дети их соблюдали. Не позволяйте ребенку до 14 лет выезжать на дорогу общего пользования на велосипеде. Храните ключи от личного транспорта в недоступном для детей месте.

Во время проведения операции «Внимание – дети!» все сотрудники ГАИ будут участвовать в проведении профилактических мероприятий, направленных на предотвращение ДТП с участием несовершеннолетних. Обеспечение безопасности детей – это общее дело. Дело каждого гражданина нашей страны.

 
 
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В эти дни предусматривается обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями, чтобы...
 
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