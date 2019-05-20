В Минске запускают оплату за проезд банковскими картами и смартфоном

БПС-Сбербанк с 23 мая запускает в режиме опытной эксплуатации сервис оплаты за проезд в наземном транспорте Минска с помощью банковских карточек. Во время пилотного проекта технология будет доступна на трамвайном маршруте № 6, который курсирует между Серебрянкой и Зеленым лугом.

Проект открытый, так что платить за проезд можно будет бесконтактной карточкой любого банка. Сервис поддерживает оплату картами платежных систем Visa, Mastercard и Белкарт (кобейджинговые карточки БЕЛКАРТ-Maestro с бесконтактным интерфейсом). Кроме того, можно будет рассчитаться в транспорте с помощью смартфона, брелоков, часов и других мобильных устройств с поддержкой технологии NFC.

Сначала сервис будет доступен в 30 трамваях столичного маршрута № 6. При успешной реализации пилотного проекта БПС-Сбербанк планирует масштабировать сервис на весь общественный транспорт Минска.

Процесс оплаты простой: нужно достать карту для оплаты и поднести ее к валидатору, дождаться звукового сигнала и текстового сообщения. Стоимость разового проезда равна стоимости привычного бумажного талона – 60 копеек.

Изучить историю поездок и расходов можно в личном кабинете пассажира на сайте системы. Там же можно будет уточнить статус банковской карты и получить электронный карт-чек. Здесь также же будут отображаться поездки, оплаченные на турникетах столичного метрополитена.

Контроль оплаты будет таким же, как и в случае с электронными проездными. При проверке надо будет поднести к терминалу банковскую карточку, после чего на нем отобразится информация о факте расчета за проезд в конкретном транспортном средстве.

«Возможность оплаты бесконтактными карточками проезда в наземном транспорте появится накануне II Европейских игр в Минске. Пилотная зона открывается 23 мая на самом протяженном и пассажироёмком трамвайном маршруте. Поэтапный формат позволит тщательно отработать технологию и впоследствии масштабировать её на весь общественный транспорт города, – подчеркнула исполнительный директор БПС-Сбербанка Марина Осиповская. – Тем самым Минск войдет в число мировых столиц, в которых можно оплатить проезд карточкой или смартфоном как в метро, так и в автобусах, троллейбусах и трамваях. Это предоставит пассажирам больший уровень комфорта и свободы».

Пилотный проект реализует БПС-Сбербанк вместе с Минсктранс и IBA Group. Внедрение сервиса не потребовало дополнительных ассигнований из столичного бюджета. Ранее БПС-Сбербанк реализовал сервис бесконтактной оплаты на турникетах всех станций минского метро. Сервис оказался крайне популярным среди пассажиров: с его помощью уже рассчитались более 12 млн. раз. В системе оплаты зарегистрированы платежи картами, выпущенными в 189 банках из 63 стран мира.