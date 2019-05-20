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Без галстуков и презентаций: форум Лiпень.PRO соберет бизнесменов в лесу
21.05.2019 13:23 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Эксклюзивная информация от спикеров бизнес-лагеря, неформальное обучение и живое общение - это всё ждет участников бизнес-лагеря
В этом году будут затронуты довольно актуальные темы: личный бренд, сфера digital, эффективные продажи, тайм-менеджмент. Опытные бизнес-практики поделятся личными историями успеха, расскажут о масштабирование бизнеса и продуктивном образе жизни. Обучение пройдет в неформальной обстановке, где у слушателей будет возможность задать вопросы и пообщаться лично с экспертами.
Помимо образовательной программы, вечером организованы зоны с нестандартными развлечениями: мастер-класс по игре на ханге, караоке и много других развлечений. В бизнес-лагере пройдут и спортивные мероприятия: футбол, волейбол, рукопашные бои, полоса препятствий и т.п. Для любителей интеллектуальных игр тоже найдется занятие: большой квест, бизнес-игры, мастер-класс от астролога.
И конечно, за 2,5 дней участникам удастся завести полезные контакты, найти сотрудников/работу, а может и встретить свою вторую половинку! Ведь в этом году бизнес-лагерь соберет более 600 предпринимателей, топ-менеджеров, фрилансеров и активных людей из Беларуси и ближайшего зарубежья.
Для всех участников организован трансфер из Минска, проживание в палатках и номерах и питание на протяжение всего отдыха.
Подробности на
Бизнес-форум «Лiпень.PRO» проводится общественным объединение «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
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В конце июля в неформальной обстановке молодые бизнесмены и предприниматели получат знания в области бизнеса
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