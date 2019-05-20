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В Минской региональной таможне стали декларировать больше товаров

21.05.2019 13:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минской региональной таможне стали декларировать больше товаров
Фото: / mlyn.by

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, за 4 месяца 2019 года количество субъектов хозяйствования, осуществляющих таможенное декларирование товаров в Минской региональной таможне, увеличилось на 20% в сравнении с таким же периодом 2018 года. По ее словам, такие результаты стали следствием работы таможни по дальнейшему развитию благоприятных условий для ведения бизнеса.

В Минской региональной таможне стали декларировать больше товаров Белорусская таможня получила от Китая новый арсенал технических средств

В Минском регионе в последнее время достигнуты конкретные результаты по упрощению таможенных формальностей и ускорению совершения таможенных операций. В частности, внедрены системы электронного документооборота между владельцем склада временного хранения и таможней, практически на 60% снижено количество проведенных таможенных досмотров при одновременном кратном росте их эффективности.

За период январь-апрель 2019 года в таможне зарегистрировано более 190 тыс. деклараций на товары. Прирост, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составил 26%. При этом стоимость товаров, вывозимых из страны, выросла на 21%, а стоимость импорта – на 31%. Практически 100% деклараций на товары подаются субъектами хозяйствования в электронном виде.

Через таможенную границу ЕАЭС в зоне деятельности МРТ за указанный период перемещено более 7 тыс. тонн различных товаров. В таможне 93% партий товаров помещаются под таможенную процедуру таможенного транзита в течение не более чем 10 минут. Доля партий товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, время выпуска которых не превышает двух часов, составила в апреле 2019 года 76%.

 
 
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За 4 месяца 2019 года количество субъектов хозяйствования, осуществляющих таможенное декларирование товаров в Минской региональной таможне, увеличилось на 20% в...
 
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