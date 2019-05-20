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Зачем и почем белорусы торгуют майскими жуками (спойлер: самые дорогие - в Новополоцке)

21.05.2019 13:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы торгуют на площадке объявлений «Куфар» майскими жуками, причем в Новополоцке они самые дорогие, пишет «Витебский курьер».

Всего журналист нашла 4 объявления на эту тему, давали их жители Минска и Новополоцка.

Цены на товар разнятся. Самых дорогих жуков ловят в Новополоцке — по 2 рубля за штуку. В объявлении автор пишет, что «майский жук новый, только что пойман». Но добавляет: «торг уместен».

А вот в Московском районе Минска жуков вам отдадут уже по 20 копеек за одного.

Встречаются и «оптовые» предложения — партия жуков (10 штук) обойдется в 5 рублей.

Состояние жуков указано в объявлениях как «новое». Трое из четырех человек продают их для рыбалки, например, на голавля. В Заводском районе Минска их продают в категории «домашние питомцы» — в качестве корма.

 
Теги: Минск
 
 
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В объявлении автор пишет: «Майский жук новый, только что пойман».
 
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