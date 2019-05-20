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Реконструкция кинотеатра «Победа» будет идти полтора - два года

21.05.2019 13:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К реконструкции кинотеатра «Победа» не могут приступить уже два года. Когда ее начнут и когда закончат 21 мая журналистам рассказали на пресс-конференции.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Представитель заказчика, начальник технического отдела КУП «Мiнская спадчына» Сергей Абрамов напомнил, что кинотеатр «Победа» передали организации в прошлом году.

— Срок разработки проектной документации архитектурного проекта — конец августа 2019 года. Стадия строительного проекта — ноябрь 2019 года, — сообщил он по поводу сроков реконструкции кинотеатра.

Сама реконструкция, по оценкам организации, займет полтора-два года.

— Проект непростой, там серьезный проект реставрации, технологического оборудования, — объяснил Сергей Абрамов.

С 1 января 2017 года старейший кинотеатр города находится на реконструкции. Потом «Победу» передали от «Киновидеопроката» «Мінскай спадчыне», которая несколько раз выставляла и снимала его с аукциона.

Согласно инвестпрограмме Минска на 2019 год, сметная стоимость работ по реконструкции кинотеатра составляет почти 9,5 миллиона рублей.

В сентябре 2018 года в Минском городском центре недвижимости отменили аукцион на право аренды кинотеатра «Победа» в связи с предписанием Генпрокуратуры. По мнению прокуратуры, «Мінская спадчына» нарушила законодательство о распоряжении государственной собственностью и охране историко-культурного наследия. Целевое назначение здания, которое является историко-культурной ценностью, произвольно изменили, кроме того, его наделили несвойственными функциями, научно не обосновав это.

По поводу предписания Генпрокуратуры, которое «Мiнская спадчына» получила в прошлом году, Сергей Абрамов напомнил: когда организация стала заказчиком на объекте, уже был архитектурный проект, который прошел экспертизу.

— До этого заказчиком был УКС Центрального района. Мингорисполком принял решение об изменениях в проектно-сметную документацию. В соответствии с ними мы сейчас заключили договор и институтом «Белгоспроект». Разрабатываем документацию в соответствии с решением Мингорисполкома, никаких противоправных действий не предпринимаем.

 
Теги: Минск
 
 
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- Проект непростой, там серьезный проект реставрации, технологического оборудования, - объяснил Сергей Абрамов.
 
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