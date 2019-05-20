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Реконструкция кинотеатра «Победа» будет идти полтора - два года
Источник материала: Tut.by
К реконструкции кинотеатра «Победа» не могут приступить уже два года. Когда ее начнут и когда закончат 21 мая журналистам рассказали на пресс-конференции.
Представитель заказчика, начальник технического отдела КУП «Мiнская спадчына» Сергей Абрамов напомнил, что кинотеатр «Победа» передали организации в прошлом году.
— Срок разработки проектной документации архитектурного проекта — конец августа 2019 года. Стадия строительного проекта — ноябрь 2019 года, — сообщил он по поводу сроков реконструкции кинотеатра.
Сама реконструкция, по оценкам организации, займет полтора-два года.
— Проект непростой, там серьезный проект реставрации, технологического оборудования, — объяснил Сергей Абрамов.
С 1 января 2017 года старейший кинотеатр города находится на реконструкции. Потом «Победу» передали от «Киновидеопроката» «Мінскай спадчыне», которая несколько раз выставляла и снимала его с аукциона.
Согласно инвестпрограмме Минска на 2019 год, сметная
В сентябре 2018 года в Минском городском центре недвижимости отменили аукцион на право аренды кинотеатра «Победа»
По поводу предписания Генпрокуратуры, которое «Мiнская спадчына» получила в прошлом году, Сергей Абрамов напомнил: когда организация стала заказчиком на объекте, уже был архитектурный проект, который прошел экспертизу.
— До этого заказчиком был УКС Центрального района. Мингорисполком принял решение об изменениях в проектно-сметную документацию. В соответствии с ними мы сейчас заключили договор и институтом «Белгоспроект». Разрабатываем документацию в соответствии с решением Мингорисполкома, никаких противоправных действий не предпринимаем.
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- Проект непростой, там серьезный проект реставрации, технологического оборудования, - объяснил Сергей Абрамов.
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