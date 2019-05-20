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Электромобиль для путешествий: пикап Rivian R1T переоборудовали в автокемпер с палаткой и миникухней

21.05.2019 13:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодая компания Rivian из американского штата Мичиган на выставке Overland Expo West, посвященную автодомам и автомобилям для путешествий по бездорожью, показала необычную версию своего электрического пикапа R1T.


Специально к мероприятию в Аризоне фирма построила вариант R1T для вылазок на дикую природу, хотя о полноценном автокемпере речи не идет, ведь раковины и санузла с душевой кабиной и туалетом на борту не предусмотрено. Зато между кабиной и грузовой платформой пикапа имеется специальный выдвижной отсек, в котором оборудована настоящая мини-кухня с электроплитой. По замыслу разработчиков, выдвижную секцию можно переоборудовать и под другие нужды — например, для перевозки лыж, сноуборда и прочего спортивного инвентаря.


Вдобавок выставочный R1T оборудовали палаткой, в которой могут заночевать два человека, а также экспедиционным багажником на крыше с креплениями для сэнд-траков, домкрата и прочего инструмента.


Напомним, что пикап R1T американская компания рассекретила в конце минувшего года, практически сразу же за ним последовал и соплатформенный внедорожник R1S. Первым в продаже должен появиться именно пикап, но точных сроков рыночного дебюта Rivian пока не называет — по предварительной информации, первые машины покупатели получат не раньше 2020 года.


На выбор будут доступны три модификации электрического грузовичка — в любом случае силовая установка будет включать четыре электродвигателя суммарной отдачей до 764 л.с. и 1120 Нм крутящего момента. Самая «дальнобойная» версия R1T получит батарею емкость 180 кВтч, заряда которой должно хватить примерно на 640 км пробега.

 
 
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Молодая компания Rivian из американского штата Мичиган на выставке Overland Expo West, посвященную автодомам и автомобилям для путешествий по бездорожью, показала необычную...
 
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