Электромобиль для путешествий: пикап Rivian R1T переоборудовали в автокемпер с палаткой и миникухней

Источник материала: Tut.by

Молодая компания Rivian из американского штата Мичиган на выставке Overland Expo West, посвященную автодомам и автомобилям для путешествий по бездорожью, показала необычную версию своего электрического пикапа R1T.





Специально к мероприятию в Аризоне фирма построила вариант R1T для вылазок на дикую природу, хотя о полноценном автокемпере речи не идет, ведь раковины и санузла с душевой кабиной и туалетом на борту не предусмотрено. Зато между кабиной и грузовой платформой пикапа имеется специальный выдвижной отсек, в котором оборудована настоящая мини-кухня с электроплитой. По замыслу разработчиков, выдвижную секцию можно переоборудовать и под другие нужды — например, для перевозки лыж, сноуборда и прочего спортивного инвентаря.





Вдобавок выставочный R1T оборудовали палаткой, в которой могут заночевать два человека, а также экспедиционным багажником на крыше с креплениями для сэнд-траков, домкрата и прочего инструмента.





Напомним, что пикап R1T американская компания рассекретила в конце минувшего года, практически сразу же за ним последовал и соплатформенный внедорожник R1S . Первым в продаже должен появиться именно пикап, но точных сроков рыночного дебюта Rivian пока не называет — по предварительной информации, первые машины покупатели получат не раньше 2020 года.





На выбор будут доступны три модификации электрического грузовичка — в любом случае силовая установка будет включать четыре электродвигателя суммарной отдачей до 764 л.с. и 1120 Нм крутящего момента. Самая «дальнобойная» версия R1T получит батарею емкость 180 кВтч, заряда которой должно хватить примерно на 640 км пробега.